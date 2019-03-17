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黃小柔「不紅」上通告警衛誤認是歌迷⋯直接擋在門外

記者林彥君／台北報導

黃小柔日前上TVBS《上班這黨事》分享在演藝圈的低潮期，黃小柔在2000年以團體4 in Love出道，當紅時期曾於香港紅勘開過演唱會，「我們在香港是紅到自己都覺得有點訝異！」主持人舒子晨就透露，學生時代很迷偶像，買過她們的唱片，舒子晨說：「每張專輯中都會送4 in Love的貼紙，我會把貼紙貼在房間。」

▲▼黃小柔。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

▲黃小柔過去以4 in Love出道。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

▲▼黃小柔和小馬。（圖／TVBS提供）不過後來4 in Love解散，黃小柔一開始連住的地方都沒有，還曾借住艾莉絲家半年，黃小柔被主管安排上綜藝節目從基礎做起，當時去參加錄影，因為不紅，還被電視台警衛誤認是歌迷，擋在外頭。在節目中黃小柔很感謝蜆仔當年義氣相挺，除幫她接校園活動，還談服裝贊助，黃小柔感性地說：「我有很多貴人，例如心湄姊、為民哥、康哥，但如果沒有蜆仔哥，我連他們都碰不到。」

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▲▼黃小柔和小馬。（圖／TVBS提供）▲▼黃小柔。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

▲黃小柔常在網路上分享親子互動。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔曾在《ETtoday星光雲》專訪中提到，團體解散後通告不多，她怕家人問工作狀況，過年期間會裝忙，獨自待在租屋處，「我沒有讓家人知道我有多慘，我慘到家裡只有一條棉被、一台音響，我的家當只有這樣，連床都沒有。」

黃小柔曾經對未來很迷惘，對人生沒有目標，生活的重心放在交朋友，「很茫然沒有目標，當時感情也不順，想多交朋友，朋友多、外務變多，當時大家都不得志，常聚在一起吃吃喝喝，虛度光陰。」直到2005年接演《終極一班》後，她開始接校園主持和外景節目，工作逐漸穩定。

▲▼黃小柔和小馬。（圖／TVBS提供）

▲黃小柔和小馬在節目上分享出道經歷。（圖／TVBS提供）

▲▼黃小柔和小馬。（圖／TVBS提供）

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