成勛抽粉絲把票價唸出來：這麼貴！合照發現桌布竟是偶像男團

記者吳孟庭／綜合報導

因韓劇《焦急的羅曼史》爆紅的韓星成勛晚間在台北舉辦粉絲見面會，在抽粉絲上台時，他想要自己唸出票上面的號碼，沒想到唸成票價，傻眼說「怎麼這麼貴？」他和粉絲互動超真，一名日本粉絲上台自拍時，發現對方手機桌面竟是別的偶像男團成員，他的巧妙回答機智滿分！

▲成勛見面會和粉絲有許多互動。（圖／記者張一中攝）

成勛今（17）晚在台北信義劇場Legacy MAX舉辦睽違1年多的粉絲見面會，開頭就說問過自己見面會的票價，「我聽了之後也覺得瘋了吧」，不過很感謝在黃金周末時段花錢來看他的影迷。接著就抽粉絲上台玩遊戲互動，現場除了台灣，還有來自日本、馬來西亞、菲律賓等的影迷為了他跨海追星。

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▲成勛見面會又唱又跳，在最後帶來DJ秀。（圖／記者張一中攝）

不過每每抽到粉絲都很有意外「笑」果，例如一開始要唸出粉絲座位的號碼時，成勛想要大秀自己的中文，便唸出了票根上面的數字：4、2、0、0，結果全場愣住，主持人大呼「這是票價吧？」，他才秒懂，接著吼：怎麼這麼貴！

接著另外一名來自日本的媽媽粉，拿起手機準備要和成勛自拍時，秀出的手機桌面竟然出現偶像男團2PM的玉澤演，全場笑翻！他只好自嘲：「今天在自己的演唱會遇見了玉澤演的粉絲。」還告訴那位媽媽說，「下次你去參加玉澤演見面會的時候，請在桌面放著我跟你的照片喔。」回答非常有創意。

▲成勛在見面會上展現真性情。（圖／記者張一中攝）

成勛在見面會不時脫稿演出，例如抽出的粉絲居然不在現場，他大叫「真的走了？」然後就親自下台走到那個空位觀看。又或是非常好奇現場居然有男生，也是本尊走下台做訪問，自己身兼見面會主持人。此外每個粉絲上台，他都親自走到台前迎接，並伸出紳士手輕輕牽住，展現貼心的一面。他的見面會也因各種脫稿演出，總共進行3個半小時，讓粉絲看個過癮。