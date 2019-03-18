2019上半年神劇出爐！《如此耀眼》第10集反轉結尾爆雞皮

文／次長

＊本篇包含嚴重劇透，不喜勿入＊

如果你還沒看這部劇，可能會因為我寫了而打算看的話，那請你也先不要看這篇文章，先去看劇，忍耐看，看到第10集再來看本篇！拜託了～

豬大爺，我又要激動的學你講話惹!!!!!!!!!

各。位，觀。眾！！！！！！！

我真的很久沒看劇看完後這麼激動，立馬從沙發上彈起來衝到電腦前面來寫字了！

我一定要告訴大家，2019的神劇出爐了！！！

讓我們來恭迎《如此耀眼》榮登寶座！！

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《如此耀眼》的劇情在前面一開始，以為又是什麼韓國最愛的穿越劇題材，前面我看到比較有趣的點，是女主角其實根本是金惠子奶奶擔當，這點我覺得真的在以賣青春愛情故事為主軸的韓劇中較少見。



熟知韓劇的朋友，知道金惠子時，應該就知道她是韓國了不起的資深演員了，其實她還是梨大生，20歲就開始以話劇演員活動，1961年作爲KBS首爾中央放送公開招聘第1期演員正式出道，但她卻連大學都還沒畢業就早婚，並且中斷演藝事業的進行，後來她才說，因為感到自己沒有演技的素質而選擇逃亡進入婚姻，所以她直到27歲後才因對演技的渴望而重返話劇舞台，這時她已身為人母了，所以後來金惠子成名後，在韓國的稱號也一直是「國民媽媽」。





對一個一直掛著國民媽媽稱號的資深女演員來說，演出一個25歲的青春電視劇女主人公角色，也算是她人生中難得的機會，金惠子就是「如此耀眼」的重要女主角。（雙關一下）



這個故事拆成幾段，前段是劇中同名金惠子的25歲人生，中段是金惠子救父成為老人的人生，故事好看大約就是由老年惠子帶領我們看著體驗老人生活總總不便，與告訴我們要珍惜我們視為理所當然的青春的珍貴。

我很喜歡她跟香奈兒奶奶那段的故事，當身體年齡跑得比心理年齡快的時候，不得不服老的與身體年齡相近的人相交相識，惠子也體驗了另一種屬於高齡姐姐間的友誼，中間也因為香奈兒奶奶被兒子拋棄的故事流了不少淚，但我沒停止過，這場穿越，編劇究竟想要怎樣收尾的想像？



（＊如果你還沒看過本劇，而你偷讀到這裡，我希望你不要再往下讀了唷）



下面我會劇透！

下面我會劇透！

下面我會劇透！

下面我會劇透！

下面我會劇透！

下面我會劇透！

不喜勿入快離開這裡

（應該夠遠了吧）





說實話我非常不希望金惠子從75歲回到25歲的，因為這樣結局就蠻普通的，感謝我的老天鵝啊，編劇居然在整集不知怎樣地出現神話般老人特攻隊，最後故事結尾，給我們重重一擊。看到10話最後幾幕，我像是全身被電擊了！神劇！神劇！這樣寫就對了！！！！！！！看著25歲與75歲的惠子的交會，這個故事在這裡有了比穿越時空更好、更關懷的說明。



我們的金惠子，是名阿茲海默症患者！！！！

（心臟重擊）



故事來到這裡，25歲的金惠子的早年故事要在後面一一道來了，這也難怪，我總是覺得惠子爸爸為什麼看她的神情總是超級奇怪，我常常覺得他好像立馬就要喊他媽了，之前都在想是不是惠子剛好老了就長得像他死去的媽媽？結果不是，惠子真的就是他媽ＱＱ

「阿茲海默症」真的會讓患者穿越在過去的時空裡，他們有時會回到現在的記憶裡，但大部分不在。常常會說要回家、要去找媽媽…或覺得自己正在讀大學…劇中的惠子，覺得自己仍是25歲，大概就是這樣的心情，他只覺得自己是一夜變老，其實是迷失在自己混亂的記憶裡。我們看到的片段，應該是惠子早年的人生，整個故事也漸漸清晰了。



關於這個故事～很多很細細散落的小細節跟關懷，都令人喜歡，希望有收看這部劇的朋友可以來一起跟我尖叫一下～！10話的反轉真的太驚人了，能跟好作品相遇，我真的心臟跳好快啊！！！！！



好想快點看下一集啊！！！！！！！！！

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對了！想到再回來補充一下，因為我平常有時因為工作的關係，也會去協助陪伴阿茲海默患者，其實跟他聊天，大部分都重覆差不多的對話，但是我知道，講一些最近的事對他來說都是沒有意義的。跟他聊天，就是要不斷地跟他聊他年輕時的回憶，我們越問他年輕的故事，他越高興，而且就可以講很多。有時也很感慨，年輕時真的要活得充實又開心，這樣如果哪天這種恐怖的病來找上你時，你至少可以跟開心的年輕記憶在一起生活下去…

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大眾文化認識了全然陌生的韓國。2014年末開始以「韓國的筆記」在臉書活動，當時最流行的劇就是《未生》，在100人不到的粉專裡莫名地被稱為次長。看更多請至粉絲團【韓國的筆記】

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