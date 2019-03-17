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戴安娜沒求婚就認定娶她！當CEO最慘1週只見5hr..女友這舉動拴住了

記者盧薇淩／台北報導

歌手戴安娜2007年參賽《超級星光大道》，後來組女團、出單曲，一直到2017年底轉戰新科技產業，如今為區塊鏈Maxonrow的亞太區執行長，年收入破千萬。戴安娜近日被媒體報導將與交往2年的女友結婚，她17日出席Maxonrow全球啟動音樂盛會時笑說，沒有宣布要結婚，一切都要等台灣同婚專法通過，「我女友還說我好敢！都沒求婚就敢講。」

▲▼星光幫戴安娜區塊鏈亞太區總裁 。（圖／記者盧薇淩攝、翻攝臉書）

▲戴安娜從歌手搖身一變，成年收千萬的科技業CEO。（圖／記者盧薇淩攝、翻攝臉書）

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戴安娜和女友穩定交往2年，日前接受媒體訪問，被問同婚專法通過後是否會結婚？她回應還是要等專法通過，笑說：「就是看何時通過阿，我太久沒在媒體上露面，要講話很清楚，不然會被誤會。」她透露，根本還沒跟女友求婚，「所以我很心虛啊，我女朋友還說『你好敢喔～都還沒跟我求婚就敢講。」但兩人的感情穩定，其實結婚一事只等台灣法律通過，「那時候心裡就會有答案了」，也不考慮到國外登記，還是希望在家鄉，也說有好消息會跟大家分享。

▲▼戴安娜區塊鏈全球啟動音樂盛會 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲戴安娜和女友穩定交往2年。（圖／記者盧薇淩攝）

戴安娜從娛樂圈轉戰科技業，開始打拚時非常忙碌，鮮少與女友、家人見面。她感謝女友扶持，自己才能撐過拚事業最艱辛的時期，「這一年下來，我飛來飛去很辛苦，好在有她，我長期不在台灣，都是她幫我顧家、很支持我，一開始整個團隊只有我一個亞洲人，我常打電話跟她說我很lonely，她會說『撐過就是你了』，叫我不要擔心。」最忙碌時聚少離多，曾一週僅見面5小時，深夜下了飛機回到家、凌晨又要飛到國外，女友半夜沒睡等著他，珍惜兩人這短暫的5小時，不抱怨、給予陪伴與支持，讓戴安娜備受感動，心中早已認定是她。

▲▼戴安娜區塊鏈全球啟動音樂盛會 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲戴安娜忙工作，和女友聚少離多。（圖／記者盧薇淩攝）

除了女友，家人非常辛苦，「爸媽常說我在娛樂圈還看得到，現在很少見面，反而見到美國家人時間還比較多。」傳出將與女友結婚，爸媽樂見其成，戴安娜笑說：「他們看到新聞習慣了，知道標題會比較聳動，心臟已經跟小巨蛋一樣大。」去年11月性別平權公投，戴安娜特地從新加坡飛回台灣，回到戶籍地高雄投票，用自己的一票捍衛權益，但也笑說：「我一進到鄉公所，所有人都看著我、好可怕，可能想說這人一看就知道要投什麼。」

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