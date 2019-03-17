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大馬女神台灣拍MV水土不服差點丟小命　三冠影后《好選喆》獨家專訪

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

記者王筱筑／綜合報導

這集《星光好選喆》節目要帶來演技備受肯定，去年紛紛有作品被金馬獎提名最佳女主角和最佳女配角的兩位演藝圈天后專訪！首先是再次與導演老公合作新片《江湖兒女》，並榮獲俄羅斯明斯克國際電影節、芝加哥影展、和亞太影展三冠影后的趙濤，她在《江湖兒女》中飾演從小鳥依人的單純女子「巧巧」，歷經愛情與江湖俗世的洗禮，蛻變為獨當一面的大姊大，表現各時期年齡與氣場都有顯著轉變，究竟她為了角色下了多少苦功？和老公賈樟柯再度合體拍片，這次還得在老公面前與男演員大談戀愛，戲裡戲外要怎麼扮演好自己的角色？趙濤在《星光好選喆》獨家專訪中，將一一為大家解答。

溫情動人國片《老大人》深入當代社會的長照安養議題，刻劃一個家庭、三代間的親情故事。
飾演男主角小戽斗女兒的實力派女星黃嘉千，以細膩演技詮釋父女間的矛盾情感，真摯演出讓他入圍金馬獎最佳女配角；而原本不太會講台語的黃嘉千，如何為戲苦練台語，練到老戲骨小戽斗都佩服？電影中雖然氣氛緊繃而嚴肅，但黃嘉千和小戽斗其實私下相當活潑搞笑，兩人又是如何詮釋與自己個性南轅北轍的角色？

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上週大馬女神四葉草在節目中分享她客串泰國電影《限時好友》的拍片趣事，這集四葉草則來分享當時拍攝成名曲《好想你》MV時，環遊亞洲各地的趣事，甚至她更自爆來到台灣拍攝時，竟然差點丟掉小命？MV中除了她的甜美歌聲與創意畫面外，疑似拍到「墜樓意外」畫面也引發討論，但她卻渾然不覺？一起來聽聽四葉草的獨家分享。

孕媽咪們超大膽，挺孕肚搶看恐怖片！原來為了宣傳恐怖片《鬼裔》，片商創意舉辦了「孕婦限定特映場」，想不到孕媽媽沒在怕，揪團報名來試膽？另外《鬼裔》獨家恐怖片段也將在節目裡首播。

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《驚奇隊長》超炫超帥氣的金色LOGO徽章，敬請各位電影達人們準時鎖定收看！

▲▼。（圖／星光好選喆）

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四葉草, 江湖兒女, 趙濤, 賈樟柯, 老大人, 黃嘉千, 鬼裔, 星光好選喆

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