26歲肌肉男星「陳屍自家附近樹林」　好友怒掀「電視台黑暗面」

記者洪文／綜合報導

英國實境節目《戀愛島》（Love Island）肌肉男星、前足球明星麥克塔萊西迪斯（Mike Thalassitis）15日在自家附近的樹林中被發現死亡，得年26歲，死因不明，警方仍在調查中，不過過去和他一起參與節目的好友把責任推給電視節目製作單位，直指他的死亡是個警訊，「夠了！沒有任何支持與幫助！」

▲麥克塔萊西迪斯最後PO文（圖左）在3月6日。（圖／翻攝自麥克塔萊西迪斯Instagram）



根據《每日郵報》報導，警方仍在調查麥克塔萊西迪斯死因，據傳他的好友丹尼卡特斯（Danny Cutts）去年12月去世，而94歲奶奶也在這一陣子過世，不過尚未清楚死因是否與此事有關。

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然而一起參與《戀愛島》的好友Malin Andersson表示：「夠了！」另一位參與節目的好友Dom Lever聲稱他們只能單獨面對節目一夕爆紅的壓力，製作單位棄之不顧，並未給予任何支持與協助，「你在參加節目之前、節目開始之後都會接受心理評估，但是一旦離開節目，就不再得到任何協助，除非你是第一名。」

▲麥克塔萊西迪斯參與《戀愛島》爆紅。（圖／翻攝自麥克塔萊西迪斯Instagram）



麥克塔萊西迪斯原本是足球員，2017年參加《戀愛島》第3季爆紅，並與梅根麥肯娜（Megan McKenna）短暫交往7個月。他的去世消息傳開之後，網友以及他的親友在推特表達震驚與哀悼，而《戀愛島》節目製作單位表示：「每個人都對這個消息感到震驚與悲傷，在這個非常悲傷的時刻，我們向麥克的家人、朋友表達最深切的哀悼。」

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