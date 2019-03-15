張信哲白短褲露長腿「青澀照片」曝光　嚇傻：超想挖洞！　

記者林彥君／台北報導



張信哲和于台煙日前上黃子佼和卜學亮（阿亮）主持的華視《超級同學會》兩人睽違20年同台演唱經典歌曲《錯過你錯過愛》，看似文靜的張信哲更化身動感舞王，跳高凌風的《冬天裡的一把火》，還有神秘嘉賓帶來曝光張信哲青澀的照片，讓張信哲超想挖洞躲起來，黃子佼笑說：「之後可能請不到張信哲了！」

▲張信哲青澀模樣（左圖左）曝光。（圖／華視提供）



于台煙在節目中，回顧曾上《超級任務》請阿亮找恩人，但當時門後卻沒有站人，讓她很失望，阿亮求饒表示是自己辦事不利，于台煙更要求是否能再為她出一次任務，阿亮笑說：「等我拿個電腦，直接幫你上Facebook找人。」

張信哲和于台煙曾隸屬同唱片公司，兩人感情深厚，兩人過去常常一起去「撿破爛」，讓主持人聽了一頭霧水，原來是兩人都十分喜愛骨董，常會開車四處撿骨董回家。某次張信哲撿了金童玉女回去，有陰陽眼的于台煙看見金童玉女上有「好兄弟」附身警告張信哲，而張信哲不信邪表示爸爸是牧師不怕。

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▲張信哲（左2）和于台煙（左3）上節目。（圖／華視提供）

于台煙更透露自己買的第一棟房子就租給張信哲，張信哲住進後唱片大賣，黃子佼斬釘截鐵地說：「一定是買凶宅，怎麼自己不住，租給朋友，好兄弟幫張信哲唱片大賣的！」讓于台煙聽了哭笑不得。