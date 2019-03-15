曾非歐巴不愛！　廣告小妹親睹韓「男尊女卑」幻滅了：有點可怕

記者韓景樺／綜合報導

近日來南韓演藝圈風波不斷，先有BIGBANG勝利的夜店風波，再爆出歌手鄭俊英的偷拍事件，更因偷拍的不雅影片在聊天群組間流傳，致使一票星友入案。面對偶像醜聞纏身，知名部落客廣告小妹15日也在臉書發表看法，更感慨引述歌詞「可惜你有才華沒良心」，送給曾經的「本命」。

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▲鄭俊英、勝利在14日抵達首爾地方警察廳接受調查。（圖／達志影像）

目前因為鄭俊英偷拍不雅影片事件受到調查的藝人，包括FTISLAND崔鍾訓、HIGHLIGHT龍俊亨以及CNBLUE李宗泫等。面對這些KPOP界知名的偶像男星紛紛出包，廣告小妹也發文分享，她說多年前擔任設計師時曾與韓裔客戶合作，但半年過去卻讓原本「非歐巴不愛的愛情理想蕩然無存」，韓裔客戶藐視女性和出入酒店的醜態她全看在眼裡，除了體會到弱勢的悲哀外，更直言「現實世界的歐巴有點可怕！」

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廣告小妹也表示，雖不能以偏概全，但韓國「男尊女卑」的文化太深，也因此「老司機群組」流出的內容她並不意外，「長期缺乏性平觀念，加上少年得志，令他們特別囂張」，即便有囂張的本錢，但犯下偷拍、散播等錯事，就要「勇敢承擔後果」。

她過去曾透露自己是BIGBANG的粉絲，甚至窮到「借錢也要去看」BIGBANG的紐約演唱會，如今面對本命團的是是非非，廣告小妹直言自己身為迷妹也想護航，但仍將香港女歌手衛蘭的一句歌詞送給昔日的本命，「可惜你有才華沒良心」，語重心長地希望這些犯了錯的偶像們，今後能認清自己的失誤，好好做人。

▲廣告小妹談近日勝利、鄭俊英等人的事件。（圖／翻攝自廣告小妹FB）

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