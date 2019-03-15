楊烈新戲演李登輝　不怕封殺：我問心無愧

記者李欣容／台北報導

政治職人劇《國際橋牌社》今（15日）開鏡，由楊烈、湯志偉、李杏、廖苡喬和西田惠里奈等人主演，楊烈在劇中飾演前總統李登輝，2012年時他曾代表民進黨參選台北市立法委員，笑說從沒想過選總統，但台灣是出生地，用「一生懸命」來形容他對政治付出的本能。

▲左起周孝安、西田惠里奈、蔣偉文、湯志偉、楊烈、廖苡喬 。（圖／記者李欣容攝）

《國際橋牌社》講述1990年代台灣政治動盪背景，楊烈飾演前總統李登輝，直說對政治服輸是本能，「能為這邊多做一點事情，也是理所當然。」不怕題材敏感，「目前沒打算去大陸發展，就把戲做好，問心無愧。」

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▲楊烈飾演前總統李登輝。（圖／馬克吐溫國際影像提供）

而先前大愛戲劇《智子之心》被大陸干預，僅撥出2集就下架，女主角廖苡喬今表示，「我沒有想很遠，不會覺得很倒霉啦，反而很幸運，有不一樣的經歷，只要做好本分就好。」對於大陸網友的謾罵，她也不會刪留言，「沒有被嚇到，可能我太佛心，人生本來很多事情都是預料之外。」

同樣在該劇有演出的楊烈則拍拍廖苡喬，「完全不覺得可惜是騙人的，我知道她很辛苦，有跟她說加油。」文化部長鄭麗君則保證：「無論怎麼拍，都不會被下架。」

▲▼ 《國際橋牌社》開鏡 。（圖／馬克吐溫國際影像提供）