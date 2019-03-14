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影／邱澤日本獲獎　1分鐘「超流利日語感言」全場驚艷

記者洪文／綜合報導

藝人邱澤14日傍晚獲頒第14屆大阪亞洲電影節「亞洲之星獎」，並在台上分別以日語、英語、中語3種語言發表感言，尤其1分鐘超流利的日語，連當地人也驚呆，對他的誠意相當感動。

▲▼邱澤赴日本大阪亞洲電影節領取亞洲之星獎。（圖／海納百川提供）

▲▼邱澤赴日本大阪亞洲電影節領取亞洲之星獎。（圖／海納百川提供）

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▲▼邱澤赴日本大阪亞洲電影節領取亞洲之星獎。（圖／海納百川提供）

邱澤表示：「非常感謝能夠來到大阪亞洲電影節，拿到這個獎項，深感榮幸，滿滿感謝，在接下來的日子盡最大的可能拍出更好的電影、演出更好的角色，敬請大家期待！」

▲▼邱澤赴日本大阪亞洲電影節領取亞洲之星獎。（圖／海納百川提供）

▲▼日本大阪亞洲電影節投影超大邱澤個人照片。（圖／海納百川提供）

▲▼邱澤赴日本大阪亞洲電影節領取亞洲之星獎。（圖／海納百川提供）

出道多年的邱澤以《誰先愛上他的》入圍金馬影帝，更拿下台北電影獎影帝，第14屆大阪亞洲電影節決定將一年一度的「亞洲之星獎」榮耀給他，主辦方認可他飾演具有挑戰性的角色，並且演技突破以往成就。

▲▼邱澤赴日本大阪亞洲電影節領取亞洲之星獎。（圖／海納百川提供）

▲邱澤赴日本大阪亞洲電影節。（圖／海納百川提供）

《誰先愛上他的》讓很多人對邱澤已徹底改觀，跳脫偶像劇高富帥的包袱，演技擺在大銀幕上可以經得起考驗。被形容是「被外表耽誤的實力派演員」，他先前接受《ETtoday》專訪聽完靦腆的臉蛋露出笑容，「這是個兩面刃，好在於比較容易被看見，當你被看見好像僅止於被看見，你必須要再做得比別人更多的努力，才能讓別人看見你還有做其他的用心。」

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邱澤, 大阪亞洲電影節, 亞洲之星, 誰先愛上他的

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