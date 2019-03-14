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張嘉倪老公求婚甜爆！「把我最重要的日子送妳」　網哭：上輩子拯救地球

記者李湘文／綜合報導

大陸女星張嘉倪以《延禧攻略》「順嬪」一角大紅，最近跟老公買超一起上綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，更是因為擁有甜蜜婚姻，成為人人羨慕的對象。在最近的節目中，買超向張嘉倪求婚的影片曝光，在鋪滿地的花瓣中間，抖著手告白：「請妳讓我當妳的男人。」超浪漫畫面感動大量觀眾！

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自秒拍）

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自秒拍）

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張嘉倪透露被買超求婚的那天，正是自己生日後一天，原本還在劇組裡拍戲，因為下大雨得到一天假期，便約來探班的男友一起去吃火鍋，沒想到對方居然拒絕、說要去給她拿個生日禮物。張嘉倪當時就隱約覺得怪，去吃了火鍋回來，走到旅館門口，發現裡面居然大亮，又看到男友拿著花、打扮正式地走過來，立刻猜到了情況，緊張之下還說「我不進去」，卻依然被硬拉入場。

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自秒拍）

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自秒拍）

▲買超下跪向張嘉倪浪漫求婚。（圖／翻攝自秒拍）

原來，買超為了設計求婚驚喜，早早就佈置好了房間，擺上滿滿的花、照片和酒，還把張嘉倪的朋友、爸爸都請到現場。他站在滿地花瓣中間，因為太過緊張而瘋狂發抖，甚至一度哽咽無法開口，最後只能看著手機裡寫的小抄，忍著激動心情唸道：「請妳讓我當妳的男人，請妳讓我當妳孩子的爸爸，請妳讓我當妳父母的第2個孩子。」最後他單膝下跪，豁出去大喊：「請妳嫁給我吧！」在得到同意後，跟張嘉倪相擁而泣。

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自秒拍）

▲買超向張嘉倪求婚，2人都激動落淚。（圖／翻攝自秒拍）

《妻子的浪漫旅行》中，買超跟其他來賓一起重看求婚影片，笑說當天真的太緊張，既背不了詞，手又抖個不停，但自從經歷求婚，之後任何大場面都沒再這麼慌張過。後來，他在自己生日當天、5月27日跟張嘉倪登記結婚，一方面象徵「我愛妻」，一方面也想著：「把我最重要的日子送給妳，也是我的一個交待。」連結婚紀念日都有著十足深刻的含義。

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自微博／買超sam）

▲張嘉倪和買超在男方生日登記結婚。（圖／翻攝自微博／買超sam）

張嘉倪和買超的求婚故事曝光後，不少網友都深受感動，大呼「真的太幸福了」、「想要一個買超哪裡有賣」、「萬萬沒想到有一天我會喜歡上別人家的老公」、「張嘉倪上輩子絕對拯救過地球」，2人的浪漫的愛情讓許多人羨慕。

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自微博／買超sam）

▲買超向張嘉倪求婚2次。（圖／翻攝自微博／買超sam）

不過，這段求婚還有後續，張嘉倪曾在其它節目中透露，當天因為不知道會遇到這麼重要的場合，所以根本沒有打扮，頂著素顏就出了門，衣服上還有剛吃完火鍋留下的油漬，對於被求婚時「不美」這件事一直耿耿於懷。因此，買超為了補償她，後來在情人節又準備了一次求婚，佈置鮮花、美酒、美食，讓張嘉倪美美的入鏡，甜蜜撫平了另一半的遺憾。

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自微博／買超sam）

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自微博／買超sam）

▲買超向張嘉倪求婚影片曝光。（圖／翻攝自微博／買超sam）

▲因為張嘉倪覺得第1次結婚不夠美，買超又求婚第2次。（圖／翻攝自微博／買超sam）

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張嘉倪, 買超, 妻子的浪漫旅行

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