林明禎公開約跑！　情人節「一次見5位跑友」全男的

記者關韶文／台北報導

新北市萬金石運動博覽會14日登場，活動代言人「運動甜心」林明禎特別來到現場與5位幸運的粉絲們手做巧克力，與跑友們共度白色情人節。此外，活動上被問到親姊姊當媽的心情，林明禎相當開心，「什麼重要的都是在寶寶身上，無論去哪裡都要帶著他！」

林明禎開心現場舉辦粉絲見面會，近距離與粉絲互動，邀請5位幸運粉絲一同製作萬金石特製巧克力，為跑者們補給加油，林明禎表示，「有粉絲們陪伴一起過的白色情人節覺得更加的溫暖，雖然不是第一次做巧克力了，但還是很緊張，製作並沒有想像中困難，也期待大家開心與自己的愛的人一起過情人節。」

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▲▼林明禎開心和粉絲做巧克力。（圖／新北市萬金石馬拉松提供）

活動當天爆出林明禎當阿姨，受訪時她則開心表示，「什麼重要的都是在寶寶身上，無論去哪裡都要帶著他！他是一個出生之後很愛笑的寶寶，很喜歡看人家大笑。」不過由於看到姊姊全心都投入在小孩上，反而讓自己有點怕怕的，「所以如果我要有寶寶，我可能會沒辦法兼顧工作。」

此外，林明禎日前被蜜蜂蜇到，只有輕輕趕走它，最後仍尋求醫師幫助，「就是頭痛、臉腫起來，擔心連眼睛都變腫，講話吃東西會麻麻。」目前身體狀況已經沒有大礙，預計在2019年推出新單曲。