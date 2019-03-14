ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

胡宇威「血盆大口」叼玫瑰太嚇人！　照片一發…臉書慘當機

記者李欣容／台北報導

胡宇威在白色情人節第一時間丟出小丑新造型，本想在凌晨12點發文，卻遇上臉書、Instagram大當機，讓粉絲看到他的照片卻回覆不了，讓驚喜變成驚嚇，胡宇威大笑，「不好意思，害大家昨晚沒睡好。」至於情人節怎麼過？胡宇威說，「補眠！昨晚害大家驚嚇，今天要好好回覆大家了。」

▲▼ 胡宇威扮小丑 。（圖／寶麗來提供）

▲胡宇威扮小丑卻遇到臉書大當機，嚇壞粉絲。（圖／寶麗來提供）

胡宇威頂著綠色頭髮和血盆大口，問粉絲，「約嗎？白色情人節快樂！」暗黑王子造型讓粉絲興奮不已，胡宇威私下愛變裝，這次與攝影師黃明偉合作拍攝造型照片，特別提出想玩小丑造型，讓團隊笑說，「你是想把白色情人節當萬聖節玩嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 胡宇威扮小丑 。（圖／寶麗來提供）

▲▼胡宇威扮小丑玩上癮，擺出各種表情 。（圖／寶麗來提供）

▲▼ 胡宇威扮小丑 。（圖／寶麗來提供）

胡宇威對小丑裝情有獨鍾，就連個人通訊軟體都頭像都是希斯萊傑在《蝙蝠侠：黑暗骑士》裡面的小丑扮相，為了完成胡宇威版夢寐以求的小丑造型，造型師劉大強特地以鮮紅西裝配搭鏤空刺繡襯衫，搭上綠色頭髮和誇張表情，在鏡頭前效果十足。

▲▼ 胡宇威扮小丑 。（圖／寶麗來提供）

▲胡宇威扮今年有新電影上檔，新劇也在籌備中 。（圖／寶麗來提供）

胡宇威玩上癮，在另一張臉龐下肆無忌憚地做任何表情，拍照情緒也頓時嗨了起來，「我真的很想頂著那張臉跟大家去吃麻辣鍋，但被大家白眼拒絕了。」

胡宇威說，拍戲這麼多年，心裡想挑戰不同的表演類型與角色的聲音也愈大，那種投注所有，專注角色的過程，真的很快樂，也是作為演員最幸福的事情。

推薦閱讀

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

鄭俊英滿臉鬍渣現身警廳！　「道歉音量超小」恐坐牢7年以上

鄭俊英滿臉鬍渣現身警廳！　「道歉音量超小」恐坐牢7年以上

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

鄭俊英滿臉鬍渣現身警廳！　「道歉音量超小」恐坐牢7年以上

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

胡宇威, 白色情人節

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭俊英淫魔群聊「20萬則」　囂張嗆受害女：不敢告！
  2. Angelababy錄《跑男》受傷！　中途緊急送醫「病況曝光」
  3. 李洪基痛心首發聲！　眼看崔鍾訓毀了11年心血…悲回「放棄了」
  4. 網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了
  5. 勝利引退、離開YG　「台灣YG家最大粉專」心累：停止更新
  6. 「懂得愛人，才是大人」　盧廣仲唱出11年對愛情體悟！
  7. 家長驚訝孩子為偶像開始看書！防彈少年團改變粉絲追星
  8. 胡宇威「血盆大口」叼玫瑰太嚇人！　照片一發…臉書慘當機
  9. 雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了
  10. 快訊／勝利2度現身！憔悴90度鞠躬　1分鐘內快閃鑽進警局

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366