胡宇威「血盆大口」叼玫瑰太嚇人！　照片一發…臉書慘當機

記者李欣容／台北報導

胡宇威在白色情人節第一時間丟出小丑新造型，本想在凌晨12點發文，卻遇上臉書、Instagram大當機，讓粉絲看到他的照片卻回覆不了，讓驚喜變成驚嚇，胡宇威大笑，「不好意思，害大家昨晚沒睡好。」至於情人節怎麼過？胡宇威說，「補眠！昨晚害大家驚嚇，今天要好好回覆大家了。」

▲胡宇威扮小丑卻遇到臉書大當機，嚇壞粉絲。（圖／寶麗來提供）

胡宇威頂著綠色頭髮和血盆大口，問粉絲，「約嗎？白色情人節快樂！」暗黑王子造型讓粉絲興奮不已，胡宇威私下愛變裝，這次與攝影師黃明偉合作拍攝造型照片，特別提出想玩小丑造型，讓團隊笑說，「你是想把白色情人節當萬聖節玩嗎？」

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▲▼胡宇威扮小丑玩上癮，擺出各種表情 。（圖／寶麗來提供）

胡宇威對小丑裝情有獨鍾，就連個人通訊軟體都頭像都是希斯萊傑在《蝙蝠侠：黑暗骑士》裡面的小丑扮相，為了完成胡宇威版夢寐以求的小丑造型，造型師劉大強特地以鮮紅西裝配搭鏤空刺繡襯衫，搭上綠色頭髮和誇張表情，在鏡頭前效果十足。

▲胡宇威扮今年有新電影上檔，新劇也在籌備中 。（圖／寶麗來提供）

胡宇威玩上癮，在另一張臉龐下肆無忌憚地做任何表情，拍照情緒也頓時嗨了起來，「我真的很想頂著那張臉跟大家去吃麻辣鍋，但被大家白眼拒絕了。」

胡宇威說，拍戲這麼多年，心裡想挑戰不同的表演類型與角色的聲音也愈大，那種投注所有，專注角色的過程，真的很快樂，也是作為演員最幸福的事情。