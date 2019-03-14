「原本以為只是手機掉了…」　北川景子「私照外洩」日網瘋傳！

記者陳芊秀／台北報導

日本女星北川景子婚後人氣更旺，主演驚悚電影《原本以為只是手機掉了》，並搭檔《大叔的愛》田中圭。她在片中扮演即將結婚的上班族，沒想到因為未婚夫手機掉了，從此爆發個資外洩、殺人事件等一發不可收拾，也觸動現代人重度依賴手機的共鳴。

▲《原本以為只是手機掉了》描述北川景子為男友找回手機後，發生一連串恐怖事件。（圖／車庫娛樂 提供）

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《原本以為只是手機掉了》改編自志駕晃的同名小說，並且是「2016這本推理小說了不起！」大獎最終候補作品，翻拍電影找來《七夜怪談》導演中田秀夫。北川景子扮演「麻美」，原本以前接到男友「富田」的來電，沒想到卻是莫生的男子聲音，代替男友取回手機後，卻引發一連串恐怖事件。

▲北川景子和田中圭扮演即將結婚的戀人。（圖／車庫娛樂 提供）

北川景子婚後戲路不受限，片中有雙手被綁的拷問戲，還有裸背照場面，全都敬業演出。據悉，原作者志駕晃在執筆時，便是以北川景子當作女主角原型，因此籌拍時優先向本人提出邀約。

電影以現代人最在意的「手機遺失」為主題，手機一旦遺失又找回，原本以為就是安心，沒想到個資嚴重外洩，內存私照、個人影片等全都被上傳到社群網站，從此不得安寧，更是觸碰到民眾敏感神經，在日本票房大賣19.6億日幣，在台灣預計4月19日上映。