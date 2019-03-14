ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「原本以為只是手機掉了…」　北川景子「私照外洩」日網瘋傳！

記者陳芊秀／台北報導

日本女星北川景子婚後人氣更旺，主演驚悚電影《原本以為只是手機掉了》，並搭檔《大叔的愛》田中圭。她在片中扮演即將結婚的上班族，沒想到因為未婚夫手機掉了，從此爆發個資外洩、殺人事件等一發不可收拾，也觸動現代人重度依賴手機的共鳴。

▲▼《原本以為只是手機掉了》北川景子私照外洩。（圖／車庫娛樂 提供） 

▲《原本以為只是手機掉了》描述北川景子為男友找回手機後，發生一連串恐怖事件。（圖／車庫娛樂 提供）

請繼續往下閱讀...

《原本以為只是手機掉了》改編自志駕晃的同名小說，並且是「2016這本推理小說了不起！」大獎最終候補作品，翻拍電影找來《七夜怪談》導演中田秀夫。北川景子扮演「麻美」，原本以前接到男友「富田」的來電，沒想到卻是莫生的男子聲音，代替男友取回手機後，卻引發一連串恐怖事件。

▲▼《原本以為只是手機掉了》北川景子私照外洩。（圖／車庫娛樂 提供）

▲北川景子和田中圭扮演即將結婚的戀人。（圖／車庫娛樂 提供）

北川景子婚後戲路不受限，片中有雙手被綁的拷問戲，還有裸背照場面，全都敬業演出。據悉，原作者志駕晃在執筆時，便是以北川景子當作女主角原型，因此籌拍時優先向本人提出邀約。

電影以現代人最在意的「手機遺失」為主題，手機一旦遺失又找回，原本以為就是安心，沒想到個資嚴重外洩，內存私照、個人影片等全都被上傳到社群網站，從此不得安寧，更是觸碰到民眾敏感神經，在日本票房大賣19.6億日幣，在台灣預計4月19日上映。

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

推薦閱讀

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

《驚奇隊長》隱藏第3個片尾彩蛋！裘德洛「最後結局」超悲慘

《驚奇隊長》隱藏第3個片尾彩蛋！裘德洛「最後結局」超悲慘

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情

反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情

後藤真希搞不倫戀謝罪！　親筆信認了「我和老公以外的男人發生關係」

後藤真希搞不倫戀謝罪！　親筆信認了「我和老公以外的男人發生關係」

他們佔據了我10年的歲月，但我真的只希望他善良

他們佔據了我10年的歲月，但我真的只希望他善良

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

《驚奇隊長》隱藏第3個片尾彩蛋！裘德洛「最後結局」超悲慘

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 最面熟男演員猝死4年！表哥瞧不起靈堂大吵「爸顯靈摸頭」…女兒淚崩上香
  2. 3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因
  3. 網曝《還珠格格》電影版主演名單　《延禧》傅恆竟要叫富察皇后媽！
  4. 「原本以為只是手機掉了…」　北川景子「私照外洩」日網瘋傳！
  5. 二宮和也緊急住院！　忍痛錄影「突然頭疼想吐」驚患2病症
  6. 《極限挑戰5》爆大換血！　「固定班底只剩2人」加入《跑男》成員
  7. 賈永婕44歲還在長高！　健康檢查完崩潰：是不是生病了
  8. 陳國華夫妻重溫戀愛期　IVY「少女心爆發」閃瞎團隊
  9. 展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻
  10. 巨石強森再度站上WWE擂台　重現密技「出拳痛毆對手」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366