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網曝《還珠格格》電影版主演名單　《延禧》傅恆竟要叫富察皇后媽！

記者韓景樺／綜合報導

瓊瑤經典電視劇《還珠格格》是許多人童年的共同記憶，2018年「騰訊影業」發布會上被證實將4度翻拍後，13日網路也曝光了一份疑似選角的名單，由楊子姍擔任「小燕子」，許凱出演「五阿哥」，至於「紫薇」和「爾康」則將由文詠珊搭檔張哲瀚，消息一出引發熱烈討論。

▲▼據傳將演出電影版《還珠格格》的四位主角。（圖／翻攝自微博／文詠珊、張哲瀚、楊子姍、許凱）

▲▼據傳將演出電影版《還珠格格》的四位主角，上圖為楊子姍和許凱，下圖為文詠珊與張哲瀚。（圖／翻攝自微博／文詠珊、張哲瀚、楊子姍、許凱）

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▲▼據傳將演出電影版《還珠格格》的四位主角。（圖／翻攝自微博／文詠珊、張哲瀚、楊子姍、許凱）

《還珠格格》自1998年播出後獲得廣大劇迷喜愛，不僅追加拍了第2部、第3部，2011年更被翻拍成《新還珠格格》，去年在《騰訊影業》發布會更被證實將再次翻拍，可見多年過去「還珠熱」依然未減，13日在網上也流出一份疑似是新電影版《還珠》的主演名單。

據傳新版「小燕子」將由楊子姍飾演，她過去代表作正是趙薇執導的《致我們終將逝去的青春》，當時就被稱讚過兩人外型很相似；而「五阿哥」一角傳會由許凱演出，過去他因演活《延禧攻略》裡癡情的富察傅恆走紅，如今是否接演也備受期待。另外，可能演出「紫薇」的文詠珊，曾在《新天龍八部》裡演過王語嫣，靈氣十足的模樣讓人難忘；而去年憑藉《芸汐傳》爆紅的「秦王」張哲瀚，則傳出可能會演「福爾康」。

至於網友們最期待的原班人馬，據傳也不會缺席，永遠的「小燕子」趙薇將擔任電影監製，「五阿哥」蘇有朋則身兼導演和乾隆皇，「紫薇」林心如則繼續演出夏雨荷，最讓人意外的是當年被稱為小三的「知畫」秦嵐，這回將演出愉妃，也就是五阿哥的生母，當年的年輕演員如今都將升格演出，也讓人對這份名單的真實性更感興趣。

▲▼網傳電影版《還珠格格》的出演名單。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

▲▼網傳電影版《還珠格格》的出演名單。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

▲▼網傳電影版《還珠格格》的出演名單。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

▲網傳電影版《還珠格格》的出演名單。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

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還珠格格, 趙薇, 蘇有朋, 林心如, 秦嵐, 許凱

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