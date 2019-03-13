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「本部長」要來啦！ 看阿拉唷拿見面會門票

娛樂中心／綜合報導

南韓人氣男星成勛2017年主演《焦急的羅曼史》成為代表作，霸氣專情的本部長一角擄獲不少粉絲芳心，他2018年帶著新作《我在路邊撿了個藝人》回歸，戲劇播畢後，他宣佈展開巡迴見面會「My Secret Date」，3月17日登台會粉絲。本週四五點準時收看就有機會獲得見面會門票喔！

▲▼韓星3、4月輪流登台　「霸氣本部長」成勛+B1A4師弟會粉絲。（圖／亞士傳媒、Rolemodel Entertainment Group提供）

▲成勛。（圖／亞士傳媒提供）

而成勛也再度出演他拿手的「本部長」角色，與韓寶凜搭擋接下新戲《新作》。2011年通過KBS電視劇《Dream High》出道的韓寶凜，在《金子輕鬆出來吧》、《主君的太陽》等作品中活躍，最近出演了tvN電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，確定出演《新作》的女主人公。劇中韓寶凜飾演了稀裏糊塗地超高速晉升的遊戲企劃組長，成勛則是擔當了本部長的角色，飾演專門救活破產公司的達人。《新作》這部劇是為了解救一間破產的遊戲公司，創造出最好的新作遊戲，講述了這個遊戲公司裡面職員之間的故事。

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▲韓寶凜在《主君的太陽》裡飾演蘇志燮的初戀而逐漸打開知名度。（圖／翻攝韓寶凜IG）

▲韓寶凜在《主君的太陽》裡飾演蘇志燮的初戀而逐漸打開知名度。（圖／翻攝韓寶凜IG）


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韓國阿拉唷徵粉絲團改版照

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