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不怕賠錢！李安《雙子殺手》確定「120幀4K畫質3D放映」

記者洪文／綜合報導

李安執導《比利・林恩的中場戰事》首度挑戰每秒120幀速度、4K畫質拍攝技術，淪為2016年5大最賠電影之一，然而派拉蒙影業決心給他「第二次的冒險機會」，全新科幻動作片《雙子殺手》（Gemini Man）將以每秒120幀速度、4K畫質拍攝3D電影，現在派拉蒙已發信給連鎖戲院，要求測試設備。

▲▼李安《雙子殺手》。（圖／翻攝自網路、本報資料照）

▲李安《雙子殺手》再度挑戰每秒120幀速度、4K畫質、3D格式放映。（圖／翻攝自網路、本報資料照）

根據外媒《The Playlist》報導，派拉蒙影業已向美國連鎖戲院發信，要求測試放映設備，以期能夠放映每秒120幀速度、4K畫質、3D格式的《雙子殺手》，同時具體說明高速度放映如何進行測試，並形容這是「最原汁原味、身歷其境」的放映方式，「我們希望盡一且可能，將《雙子殺手》的高速度放映版本給您，為觀眾提供最新的電影技術。」未來另有每秒60幀版本同步上映。

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《雙子殺手》由李安執導，威爾史密斯一人分飾年輕、年老的自己，故事描述即將退休的美國國安局特務，以不明原因被標記死亡，未料出現年輕版的複製人對他展開追殺。威爾史密斯以動態捕捉方式演出，複製人在片中出現超過400個場景，超過電影一半的篇幅，極度考驗特效技術。

外媒普遍期待，並指出《比利・林恩的中場戰事》對於每秒120幀速度、4K畫質對這類題材沒有多大的意義，不過《雙子殺手》這樣的科幻片卻非常適合。

《雙子殺手》將於10月9日在台上映。

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