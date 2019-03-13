《陸王》瀧正則吸食古柯鹼遭逮捕！　驗尿結果出爐網震怒

▲▼《陸王》瀧正則吸食古柯鹼遭警方逮捕。（圖／翻攝自日網）

記者陳芊秀／綜合報導

51歲日本男星瀧正則（ピエール瀧）12日因吸食古柯鹼，遭到警方以違反麻藥取締法逮捕，隨後驗尿報告呈現陽性反應，坦承認罪。他曾在《陸王》扮演反派主管，現在正演出NHK大河劇《韋馱天》，同時也擔任多檔綜藝節目的固定嘉賓，被日媒推測受到影響影視作品相當大。

據日媒報導，瀧正則12日在東京吸毒被逮，驗尿結果對古柯鹼呈現陽性反應，隨後也向警方認罪。他是樂團「電氣魔軌樂團」的成員之一，目前正在為出道30周年巡迴演出，同時在戲劇圈頗有斬獲，演出無數夯劇《64》、《龍馬傳》、《小海女》、《陸王》等，還曾為迪士尼動畫《冰雪奇緣》的日版雪寶配音，性格外型能演正派、反派，新戲《韋馱天》扮演足袋屋的老闆。

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▲瀧正則在大河劇《韋馱天》扮演足袋屋老闆。（圖／翻攝自推特／韋馱天）

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オラフ ピエール瀧 pic.twitter.com/NgE0tnIApl — 名演技紹介 (@yougalove1006) 2019年3月12日

日本影視圈對藝人涉案的制裁非常謹慎，特別是藝人認罪後，所有演出畫面將會立即採刪除、角色換人等。瀧正則除了演出大河劇，還有松坂桃李5月將上映的電影《瞌睡的磐音》也有參演，還有多個綜藝節目也將會受到影響。

網友則挖出一張合照，原來瀧正則和日前涉性侵按摩師的新井浩文，加上女星山本美月曾同框拍照，當時對方配圖PO文「還會拍《64》續篇嗎，這兩邊的不是犯人哦。」沒想到2人先後因涉及性侵、吸毒遭警方逮捕，網友怒喊「這2人根本就是犯人沒錯嘛！」

▲新井浩文和瀧正則拍過合照，當時配圖PO文「這兩邊的不是犯人哦」，現在雙雙因涉案遭逮捕。（圖／翻攝自推特／新井浩文）

