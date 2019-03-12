阿達、張立東《奇幻遊樂園》配音河狸兄弟　「狂嗑瓜子入戲」

記者洪文／綜合報導

派拉蒙動畫、尼克羅頓影業動畫喜劇片《奇幻遊樂園》中文配音版，由擅長搞笑的兩位藝人阿達和張立東來為兩隻可愛又逗趣的「河狸兄弟」蓋斯、庫柏獻聲，兩人首度參與好萊塢動畫片配音，在第一時間得知這個好消息都超級無敵興奮，經紀人發通告時還以為是在騙他們，經再三確認才相信自己即將以聲音進軍好萊塢。

▲阿達、張立東擔任《奇幻遊樂園》中文配音。（圖／UIP提供）



請繼續往下閱讀...

綜藝節目出身的張立東（庫柏）表示，因為自己擅長模仿，所以在配音前還先上網查看河狸的資料，了解河狸的習性，本以為配音會和模仿聲音相似，但實際參與過後才知道沒那麼簡單，配音時必須在很快的時間內掌握聲音情緒，還要即興發揮台詞來配合嘴型，相當有挑戰性也是非常難忘的經驗。

至於，阿達（蓋斯）談到這次的配音，覺得角色有點浮誇，很符合他的個性，看到吃的特別興奮，而且動作很靈活可愛，在配音的時候常需要靠身體律動來輔助，還有遇到一些難度比較高的氣音和聲音表情經由聲音導演的指導，讓他對這次的配音收穫良多。

▲阿達、張立東擔任《奇幻遊樂園》中文配音。（圖／UIP提供）



阿達、張立東在《奇幻遊樂園》詮釋一對動物界的建築大師河狸兄弟，雖然一天到晚吵吵鬧鬧，但卻是一對合作無間的難兄難弟。這就跟私底下阿達跟張立東相處模式差不多，時常愛開玩笑互相捉弄，但感情其實非常好，阿達還自己爆料，日前張立東剛搬新家，過年期間就和三五好友一起去立東家溫居，弄得到處亂七八糟，而且還沒有收拾就離開，立東也完全沒有生氣。

《奇幻遊樂園》中有許多非常有創意的遊樂設施，像是奇幻大飛車、彎曲吸管滑道、無重力世界、神奇旋轉飛魚和天空拋射機等，讓阿達和張立東躍躍欲試，也激發他們對遊樂園的無限想像，張立東笑說，想要蓋一座「特高遊樂園」，門票也要特「高貴」，比如說，小朋友喜歡的旋轉木馬，一層就很無聊，可以蓋三、四層一起旋轉，還有高聳入天的自由落體，保證驚嚇指數也超高。

▲阿達、張立東擔任《奇幻遊樂園》中文配音。（圖／UIP提供）



很喜歡美食的阿達談到夢想中的遊樂園，他認為最重要的設計就是每個遊樂設施的入口排隊處都必需要有很多椅子跟賣飲料和賣吃的各式各樣小攤販，讓等待遊玩的時間變得更有樂趣。至於心目中遊樂園的吉祥物，阿達和張立東都不約而同的表示，經過這次的配音，重新愛上河狸魅力，因此希望把河狸包裝成遊樂園的吉祥物，讓夢想中的遊樂園更加完美。

《奇幻遊樂園》敘述一位擁有工程設計天份的早熟八歲小女孩茱恩，想像出一座雄偉壯觀的奇幻遊樂園，卻沒想到它竟然成為真實。但是當她鍾愛的遊樂園受到毀滅的威脅，只有她才能夠拯救她的精心傑作─靠著她無窮的想像力和幾個非常特別的朋友的幫忙。

《奇幻遊樂園》將於4月4日在台上映。