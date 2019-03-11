快訊／勝利淫亂聊天室有鄭俊英！非法偷拍女子：被害人多達10名

記者吳孟庭／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利被爆出在聊天室內得知朋友撿屍偷拍女性，還留下「顆顆」留言，且聊天室內有2名知名歌手。最新消息SBS電視台報導，選秀節目出身歌手鄭俊英偷拍女性，受害者多達10名，就是跟勝利有關。

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▲南韓歌手鄭俊英非法偷拍女子：被害人多達10名。（圖／翻攝自SBS）

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根據稍早媒體報導，勝利跟另外7名朋友建立一個Kakaotalk聊天室（南韓大多人使用的通訊軟體），竟流傳著女子喝醉被偷拍的影片及照片，曝光的對話截圖中，某金姓友人先是傳了一支20秒的短影片，勝利反問：「是誰啊？」接著似乎是認出影片中的男子，又接著說：「原來是XX哥啊！顆顆～」

由於媒體暗指影片中男子是「歌手出身，現在活躍於綜藝節目」，當下就有不少網友猜測，跟勝利十分要好的鄭俊英完全符合，並且在2016年他就有偷拍女友性愛影片而鬧上官司的前科。

▲韓媒報導，偷拍女子的藝人就是鄭俊英。（圖／翻攝自SBS）

而SBS電視台最新報導，鄭俊英的確在「有藝人的群組聊天室」中流出自己非法拍攝的女子影片，且受害者高達10名，而電視台報導已證實鄭俊英的案件跟勝利有關，至於目前鄭俊英公司也尚未發表聲明。