《甄嬛》女星台上挑眉…網狠酸「給誰拋媚眼」　9年男友護愛帥打臉！

記者李湘文／綜合報導

大陸女星唐藝昕在《後宮甄嬛傳》中飾演「祺貴人」打開知名度，戲外跟同為演員的男友張若昀交往約9年，一直保持甜蜜感情。最近有網友貼出一段「唐藝昕拋媚眼」的影片，暗指她背著男友偷偷勾引別人，沒想到這個傳聞才流出沒多久，就遭到張若昀本人親自打臉，引起網友熱烈叫好！

▲唐藝昕、張若昀已交往9年。（圖／翻攝自微博／唐藝昕、張若昀）

影片中，唐藝昕跟張若昀一起站在典禮舞台上，卻似乎沒有認真聽男友說話，而是向誰挑眉笑了笑，直到被戀人輕拍了一下肩膀後，才把視線轉回來。PO出影片的網友「圈教主」質疑：「唐藝昕這是給誰拋媚眼呢，張若昀還傻傻的拍了下她……」意指女方背著男方勾引別人。

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▲唐藝昕一個挑眉小動作引發風波。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，不少網友跟著痛罵唐藝昕；但也有人還原當時情況，認為她是在對好友趙麗穎挑眉，兩派意見爭執不下。不過，雙方都沒想到的是，張若昀也親自加入戰局，轉發了「圈教主」的PO文，反嗆：「你吃撐了？」公開駁斥網友的臆測，不但嚇得對方立刻刪文，也被支持者狂讚「有些人就是吃撐了」、「真的好帥」。

▲張若昀直接打臉網友。（圖／翻攝自微博／張若昀）

唐藝昕本名為「唐婷」，外傳之所以將藝名取為「藝昕」，就是為了跟「若昀」部首互相配合，雖低調卻甜蜜。2人出道後秘密交往7年，直到2017年才終於認愛，由男方PO出一張親吻照，深情告白：「時光賜給我們盜不走的愛人，而你賜給我時光。」成為粉絲看好結婚的一對明星情侶。

▲張若昀、唐藝昕在2017年認愛。（圖／翻攝自微博／張若昀）