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剪接師45年功力　毛片一看秒知…導演與女主角正在戀愛

圖文／鏡週刊

曾獲國家文藝獎、金馬獎特別貢獻獎的資深剪接師廖慶松，除了剪接工作，也擔任製片、導演與編劇等，對電影有全盤的認識，並發展出一套獨到的剪接哲學。

 

廖慶松表示，他開始剪接電影之前通常會先看劇本，但有時覺得直接看毛片會有更完整的了解。他坦言：「看侯孝賢導演的的片子，有時光是看片就是一個多禮拜，每天看10幾個小時，看到你會崩潰。」問他是否會邊看片、邊做筆記？他說，「有時會，但後來發現做筆記有時還是會有點影響，乾脆讓別人筆記，我看就好。」

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廖慶松強調：「如果很專注看片，多少萬呎都會有記住，這是職業。但影片對我來說只要看過，很快就在腦海裡儲藏，所以剪接時，只要剪到味道一樣的東西，畫面自動就出來，記都不用記就知道哪邊可以用。專注看片比記筆記重要，這是經驗。」

廖慶松（左）早年在中影公司時期就與導演侯孝賢（右）熟識，兩人一直合作至今。（廖慶松提供）

剪接牽涉敘事方法與節奏，如何調整影片次序與決定節奏快慢？廖慶松說，「剪接時會考慮到的第一個是劇本、第二個是導演怎麼想與怎麼拍、第三個是拍出來究竟是什麼，這一點也最重要。劇本或導演的想法都比較主觀，只有拍出來的影片因為是成像、最客觀，所以我常會以拍出來的影片為主，也最務實。」

廖慶松認為：「影片像導演生出來的小孩，但有影片自己的個性，因為從文字轉化到影像，中間太多因素會改變，包括金錢、演員、甚至連演員的情緒也會改變畫面。」從事剪接工作超過45年的廖慶松，可以從觀察毛片發現許多細微的差別，連現場發生了什麼事情都可以看出來。「影片就像鏡子一樣，可以反映出拍攝現場。有時看到影片拍得感覺很亂，一問就聽人說，那天導演不開心；或是導演和女主角談戀愛，你會發現演員怎麼突然演得很飛揚、和之前不太一樣，這些都是經驗。」

在剪接時，廖慶松以一個非常嚴格的觀眾自居，仔細觀察、體會影片。他形容，拍完之後的毛片，就像一個成長中的小孩，已經有屬於自己的性格。它只是透過導演的想法產生，但不屬於導演原來的東西。而對待這些尚未成型的影片，也像對待自己的孩子。廖慶松半開玩笑地說：「如果你以為你是上帝、是老爸，這種心態會讓你的兒子聽都不聽你一句話。剪接者面對準備剪接的影片，完全就像爸爸與兒子相處的道理，就是要平等客觀、還有同理心。它就是一個人，你對待一個人，要好好和它談，它才會告訴你它是什麼樣子。」


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