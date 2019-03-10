Sandy爆吳宗憲愛亂講話　收粉絲留言：警告妳爸！

記者林彥君／台北報導

吳宗憲（憲哥）和吳姍儒（Sandy）日前錄中天《小明星大跟班》，分享印象深刻的粉絲互動，Sandy說，曾遇過有男粉絲參加她舉辦的二手衣拍賣會，一口氣把她的裙子買走，回家PO試穿照給她，Sandy說：「他會說（裙子）真的很好看，還說我之前真的有瘦，覺得很可愛！」

▲吳宗憲分享和粉絲的互動。（圖／中天提供）

Sandy不忘笑虧老爸愛亂說話，「有粉絲會來留言『妳可以去警告吳宗憲嗎？他都在講什麼？』」吳宗憲則是收到粉絲留言，要他去警告其他藝人，憲哥無奈道：「你對那個藝人有意見，卻要我去警告，我又不是里長。」

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憲哥的粉絲專頁有200多萬名粉絲，憲哥常常直播與網友互動，但他突然語重心長說，希望能找回一名「鐵粉」，這位粉絲以前只要他一PO文，立刻會「搶頭香」回覆，他們卻因為小燈泡事件產生誤會。

▲吳宗憲和Sandy在節目上分享和粉絲的互動。（圖／中天提供）

吳宗憲當時對事件表示看法，「我當時提出如果家裡有人是這樣的狀態（精神疾病），家人必須要通報，否則直系血親要連坐（懲罰）。」這名鐵粉因為家人有躁鬱症病史，氣憤表示要血親連坐受罰不合理，決定「脫粉」離開。

吳宗憲解釋，這番話的目的不是懲罰，是擔憂他們傷害別人，憲哥向鐵粉喊話：「我想告訴你一件事，其實我家裡也有這樣的人（精神疾病病患），他沒傷害性，所以沒有關係。」但他認為如果有傷害性，一定要通報。