渣帥太子愛上我又滅我全族！　《東宮》虐戀8大看點⋯一看萬劫不復

胃口很好的電視迷。從小跟在阿嬤身邊看電視，養成了熱愛看電視的習慣，樂於..

文／偉士牌電視筆記

有多久聽到「悲劇」2個字，就會馬上跳過不看了呢？我追劇已經很久不曾像這樣，甘心目睹一個傷心的結局襲來。但是命運就是這麼弄人，《東宮》不看則已，一看便萬劫不復了，這終究又是個追劇緣份，不是像經歷一場情劫的心情，而是你得眼睜睜看著相愛的男女主角，為愛而喜，為愛而痛，為愛而悲劇收場，生活日常已經有很多煩心事了，這部戲到底怎麼回事，讓人淪陷至此呢？

必須趁著中邪般的心情未滅之前，請聽我緩緩道來吧⋯⋯。

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No.1 純粹的愛情，發生在最殘酷的時刻

▲《東宮》描述西州九公主和豊朝五皇子的愛恨糾葛。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

《東宮》描述西州九公主小楓被迫和親豊朝太子，天真無邪的她只盼望能和心愛的人相守，於是央求守護自己的師父幫忙，展開了逃婚之旅，就在這時候，她遇見了一個來自中原的茶商顧小五。他們在逃婚的路途中共經患難，她的純真融化了他，他的甜言蜜語令她怦然心動，在萬千螢火蟲的星光之夜下一吻定情，在天神見證下結為夫妻，就在幸福到高點的時刻，夢突然變色，原來他不是茶商，他是豊朝五皇子，為了滅她族人而來。

▲小楓喜歡上顧小五，兩人螢火蟲之吻定情。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲小楓、顧小五定情成婚，卻在這天風雲變色。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

五皇子叫做李承鄞，為了立下軍功重返宮廷復仇，必須立下滅族軍功，才能換得回家的希望，為此利用了九公主小楓，找到神秘的丹蚩王帳，一舉殲滅全族。他的目標是立下戰功換取回國的機會，卻在這個時後愛上了小楓的純真，一步步盤算著，又想保她不受傷害，結果功虧一簣，還是在最愛的人心上烙下了殘酷的傷痛。

▲李承鄞化名「顧小五」，為了殲滅丹蚩立下戰功，利用了最愛的女人。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

小楓崩潰了，最愛的人殺了她深愛的家人、族人，絕望地跳下忘川，要生生世世忘了這個人。

只是她沒想到，他也毫不猶豫地跟隨她跳了。

「我陪妳，一起忘。」墜落時，他深深望著她說了這句話。

▲小楓和顧小五因水結緣，又因忘川絕情斷愛。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

傳說中，忘川之水，可以忘情、忘憂，甚至跳下的人一去不返，李承鄞和小楓失去了相愛的記憶，重新回到自己的位置，故事從此洗牌重練。

No.2 忘川之水，在於忘情，卻忘不了愛你的感覺

▲就算失去記憶，李承鄞對小楓仍忘不了愛的本能。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

《東宮》最吸引人之處，就是失憶後的男女主角，又再度相愛了。

忘記曾深愛過某人的李承鄞，在宮廷中小心翼翼爬上太子之位，但是看到前來和親的九公主小楓，莫名地心悶、頭痛難止，想離得遠遠不相見，卻又放不下她獨自在狡詐的宮中遭人陷害。他見她落水，想都沒想就跳下去救人，她扭傷腳，他幫忙冰敷小腳丫，捨不得她被壞人害，衝動出手幫忙，在敵人面前顯露出自己的弱點。

▲李承鄞看見小楓就心悶頭痛，想閃遠卻越來越靠近。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

忘川之水在於忘情，卻忘不了愛的本能，驅使著他再度心動，再度為她的純真投降了。

▲面對純真的小楓，李承鄞永遠放不下。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

然而國仇家恨已是無法彌補的鴻溝，儘管彼此心動，大婚前，她得知了外公一族全部被他滅了，萌芽的好感完全破碎了，關係降到冰點。他們成了史上最愛吵架的夫妻。

更可怕的是接下來，她會想起顧小五，而不知真相的他，會因為她心中有著「顧小五」這個男人而嫉妒到發狂。

No.3 渣帥太子愛上我，又滅我全族

▲《東宮》男主角李承鄞是個精通謀略的宮鬥高手。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

宮鬥、權謀劇的題材中，真愛是一種干擾的存在，主角往往會放棄愛情，選擇在事業上成為贏家。李承鄞如果是在宮鬥、權謀劇裡，肯定是聰明、深具城府的角色，卻同時對愛情有強烈的執念。他先是狠心當了感情的騙子，又割捨不下小楓，就算被憎恨一輩子也不願放手。

▲李承鄞狠心當了愛情的騙子，寧可被折磨到死也不放開小楓。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

為什麼可以又渣又癡情？相較於小說從女主角第一人稱描述，李承鄞就像是冷漠的丈夫，直到最後才揭曉真相，電視版的鋪陳則更有邏輯性，從不願與人爭，到為了守護而變強、變狂，利用女人的手段令觀眾可恨，又讓觀眾發現渣男包裝下的真心，邪氣的特質，印證了「男人不壞，女人不愛」，小楓一次又一次愛上他，大家也逃不掉這種獨特的魅力。

No.4 匪我思存一出，虐到淚滾淚

▲《東宮》改編自作家匪我思存虐戀小說。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

《東宮》改編自悲劇女王「匪我思存」，她筆下作品幾乎都是悲劇收場，但又深深烙印在人心，因此很常被改編成電視劇，最具代表性的是《來不及說我愛你》、《千山暮雪》、《寂寞空庭春欲晚》、《人生若如初相見》，雖然部部作品皆帶虐，還是牢牢鎖住書迷的心。她擅長打造一個霸道深情、佔有慾強烈、手段殘暴的男主角，對比一個無辜受牽連、又擁有剛毅之心的女主角，造成的衝擊結局也特別慘烈。

▲謀略家愛上天真公主，屬性不同，戀愛火花格外強烈。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

在陰謀重重的宮廷中，女主角小楓是純真無邪的存在，就像是宮鬥劇裡面活不過2集的角色，愛上她的男主角，可說是宮鬥界的勝利者，完全不是同一屬性的人物，談起戀愛的火花格外特別。她本該是被捧在手掌心疼愛的女孩，但是受到嘴上說會守護她的男人欺騙、傷害，傻傻付出真心、信任，「很好騙」的體質讓自己痛徹心扉，最後絕望求去，讓算計一切的李承鄞，最後就算得到了江山卻輸了人生的全部，故事埋著各種打不開的死結，又都是每個角色的個性造成的結果，邏輯上沒有卡點，沒有轉圜的餘地可言，死結更促成無法挽救的悲劇。

忘川之水都已經給男女主角再一次機會遠離彼此了，他們卻又愛上了對方，就算時光倒回，愛的本能只是不斷地覺醒、輪迴，成就了近年來難得一見的虐戀。

No.5 明知是悲劇不歸路，卻陷在渣中找糖的日子

▲明明是虐劇，《東宮》卻有很多甜蜜的橋段。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

是不是很想離這個故事遠遠的？它擺明就是一個悲劇，過去閃過匪我思存這麼多次，這次卻沒能閃過。原因在於《東宮》其實是一個隱藏性的甜劇，原作小說是以女主角視角描寫的，只能從純真的女主角的引述去認識故事中的角色，我們其實不一定真的知道李承鄞到底是怎麼想的，留給讀者很大的想像空間，因此改編成電視劇也有很大補足的機會。

▲李承鄞在《東宮》小說冷漠神秘，電視版有較多篇幅描寫，人物更立體。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

電視版《東宮》不只呈現了女主角小楓的純真無瑕，也把李承鄞的角色寫得更有血有肉，她的天真融化了他的心，相愛時的畫面甜到以為在看甜寵劇。他對她的愛並非虛情假意，為她去抓100隻螢火蟲，為她去殺白眼狼王，甚至連死都可以，唯獨權力鬥爭下，狠心地把對方犧牲了，想保護她的過程，就像是玻璃渣中找糖，牽手關心時秒秒美如畫，決裂爭吵時心碎了無痕，加上男女主角顏值越看越搭，只要同框都覺得是甜的，大虐襲來前，能和平一刻鐘，都要且看且珍惜，更成了此劇勾人的魔力。

▲《東宮》男女主角親密劇情描述隱晦，粉絲都期待影像化。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

兩人火花像18禁畫面般的誘惑，故事帶著隨時就開虐的緊張感，9分甜被1分虐給刺中心窩，又痛又愛的看下去，心情像踩進流沙，越陷越深。

No.6 除了如幻似夢的真實場景，還有真的騎馬！

▲《東宮》80%實景拍攝，主角找新人演出，還要接受騎馬訓練。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

陸劇近年發展快速，受到演員高片酬的影響，大預算的製作，曾傳出演員用替身、摳圖等，你眼中看到的演員對話，如果其中一個是背影，可能是找替身演的，原因是片酬計算方式太貴了，有些鏡頭換替身演出，可以節省片酬成本，甚至遠地外景也不用了，大家都在攝影棚，靠綠幕剪輯，男女主角也可以同框，省得移動交通滾出的各種費用。

《東宮》號稱斥資2億人民幣（約9.3億台幣）拍攝，並到敦煌、灞上拍大漠風光，在橫店片場拍豊朝日常，80％都是外景戲，演員找的是新人，1996年出生的陳星旭演「李承鄞」，拍這部戲時還是大學三年級；1990年出生的彭小苒是娛樂新聞主持人出身，轉型當演員，第一次當主角，就演九公主「小楓」。其實女的大男的6歲，完全看不出違和感。最可貴的是劇中演員大多是親身上陣騎馬，很多騎馬奔騰的特寫不用遮掩，這對現在的戲劇環境來說，其實是頗具意義的用心，再度證明演員是新人，只要故事對了，依舊可以讓故事很成功。

▲陳星旭拍《東宮》時，還在念大學三年級。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

《東宮》的導演李木戈人氣也很旺，電視劇播出後，隨著網友評論熱烈，劇組甚至願意滿足劇迷要求，買下網路創作歌曲《愛殤》的版權，作為電視劇的插曲，把第10集跳忘川的BGM重新剪輯了一遍，讓主題曲《初見》的旋律在劇中迴繞一次又一次，現在被稱讚「神仙劇組」，這也是難得有電視劇劇組這麼肯回應網友需求的一次。

No.7 悲劇嚇跑一堆觀眾，但是虐戀又情深

▲《東宮》因為虐戀嚇跑觀眾，但作品魅力仍然擄獲一票東宮女孩。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

陸劇近年來掀起了一股甜寵劇熱潮，儘管是小成本、沒有名氣的新人，只要故事甜了，人搭了，無論是不是老哏，都有機會爆紅一場，相較下曠世大悲劇，全程都是暴虐的哭泣風格，最後也不得好結局，嚇跑了不少想看電視舒壓的觀眾。我們的日常有這麼多需要面對的疼痛，回到家能無腦舒壓不是很好，為何還要為了虐劇傷心呢？

《東宮》做為近10年來言情小說界悲劇經典，被製作公司高度重視翻拍，不過它仍然面對一個現實的考驗，那就是現在的觀眾未必想把時間放在看悲劇身上了，電視劇籌拍到正式播出，耗時3年，大陸影劇市場已經翻過好幾輪的變革，禁令越來越多，連宮鬥、權謀、同性愛等通通都不能影像化，也讓很多小說翻拍時，為了過審將劇情轉彎。

還有一個特別之處，男主角李承鄞當了愛情騙子，男二顧劍也是這悲劇的推手之一，他們都愛著小楓，但是也都令她痛苦至深，連作者都認證，小楓是她筆下命運最苦的女主角。電視版也讓李承鄞有更多令人心疼之處，原來一切的高冷都是暗藏深情，觀眾則眼睜睜看著互相有意的兩人，每次相遇都是真愛流露，每次相遇都是孽緣，求不得卻不肯放，令鬼神都會笑嘆愚蠢的人啊，只是這渣中的真情，也有純粹之處，深刻解讀後，會看見連甜寵劇都無法營造出的淚與樂。

▲《東宮》連男二顧劍都是滅族幫兇。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

No.8 轟動B站，民間高手狂P圖，「東宮女孩認罪書」都出來了

▲《東宮》。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

《東宮》發表近10年，影響力無法漠視，故事令人印象深刻，很早就有人假想胡歌、劉詩詩的剪輯，接著還有鹿晗、迪麗熱巴的版本。虐作多年來被期待影像化，直到製作公司宣布找新人演出，讓網友抱著觀望的態度。

電視劇一度宣布2018年12月12日定檔，但是又臨時延期，連「延檔」都上了熱搜，可見觀眾的期待真的很高。直到2019年2月14日，選在情人節播出，而他的完結篇播完後，將是清明節，宛若暗喻著結局讓人悲涼祭天。它開播後，網路熱度一直處在微熱的狀態，畢竟不像甜劇很好入口，想推薦給所有人，未必大家都肯接，但是唯美的畫面、演員的高顏值，最可貴的是原作中僅是一句話的描述，電視版都能細膩地拍出來神還原，讓故事更豐富，受到追劇粉絲的高度好評，在評價網站「豆瓣」中，《東宮》截至目前為止，評分已經突破7.6分，沒有流量明星加持，已經拿到是近年難得的高分，且現在還不斷地刷新高。

▲《東宮》最新豆瓣分數已經突破7.6分。（圖／翻攝自《豆瓣》）

B站輸入「東宮」2字，你會看到很多網友熱心的剪輯，有人苦中作樂把影片改成搞笑版，有人整理男女主角的名場面，彈幕統一痛批男主角渣男，同時又忍不住覺得A爆了（很攻的意思），腹黑又深情的演技秒殺一票新粉絲；女主角的可愛純真，讓人多想抱走，不要留在劇裡被欺負了，男女主角都有入戲的粉絲關心著。這部戲也是難得很少出現控評的作品，不會清一色都是同一的說詞，宛若機器一樣的留言洗版，每個追劇的網友都用心寫下自己的感想，有人發明成語「沉鄞至今」描述追劇的狂熱，有人熱心做表情包幫忙推劇。

▲網友自製成語「沉鄞至今」，形容對熱劇著迷的現象。（圖／翻攝自微博）

甚至出現「東宮女孩認罪書」，劇迷捨不得男女主角愛的甜美又要開虐，寫下切結書蓋章認罪，「此事我要承擔全部責任，跟豊朝太子李承鄞無任何瓜葛，沒有一丁點兒關係」，這個關鍵字還上了微博熱搜，沉迷的「東宮女孩」為戲也瘋狂了，像是有「人」在聊劇的熱度，單純的「為劇而聚」，正是《東宮》掀起的特殊現象。

▲《東宮》故事甜到網友捨不得開虐，有人自製「認罪書」希望男女主角永結同心。（圖／翻攝自微博）

從《三生三世十里桃花》的歷情劫，《香蜜沉沉燼如霜》的虐愛交織，至少這些情劫最終都換得淚中帶笑的結局，《東宮》有時候讓人覺得，這一切又是何苦悲虐到底呢？但是李承鄞和小楓之間，愛忘之間的過程實在醉人，不看也是一種人生，只是那天下午一點開，就這樣萬劫不復了。

如果你（妳）的心臟，還是不足以支撐看一個悲劇的程度，那麼，就不妨當個路人，看我怎麼在《東宮》裡愛到死去活來好了（笑）。