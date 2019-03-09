楊丞琳真來了！義氣趕場合體潘瑋柏　淚灑小巨蛋..鐵粉暴動

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲唱跳天王」潘瑋柏「Alpha創使者世界巡迴演唱會」台北站在小巨蛋開唱，在圈內擁有好人緣的他，好友羅志祥、林志穎、李毓芬甚至連關穎、孫芸芸都到場支持，而在演唱會尾聲，他的超級閨蜜楊丞琳也突然現身小巨蛋，並表示在台下聽歌「聽到熱淚盈眶」，而這兩人驚喜合體，引起鐵粉驚呼。

▲潘瑋柏演唱會，楊丞琳即時趕到合體。（圖／記者張一中攝、翻攝IG）

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演唱會上，潘瑋柏找來往往只在跨年演出的「姐姐」謝金燕擔任嘉賓，兩人驚喜唱跳《王者之聲》及《姐姐》混音版，而除了台上精彩，台下一樣星光熠熠，潘瑋柏好友羅志祥（小豬）帶著旗下子弟兵愷樂、C.T.O到場支持，還有林志穎、張榕容、紀佳松及李毓芬，潘瑋柏爸媽都坐在台下欣賞。不僅如此，關穎和老公朱志威、孫芸芸、毛加恩與未婚妻羅雯、廖曉喬夫婦都低調到場，小巨蛋現場眾星雲集，足見潘瑋柏好人緣。

▲潘瑋柏開唱，林志穎到場欣賞。（圖／記者張一中攝）

演唱會尾聲，潘瑋柏超級閨蜜楊丞琳即時趕到，她約莫在9點半抵達小巨蛋，也到後台和潘瑋柏合照，只見潘瑋柏大翻白眼，楊丞琳笑說：「本來無法前往，幸好在9：30趕到了，這麼有義氣居然還大翻我白眼，這樣對嗎？Anyway，演唱會非常成功，恭喜你！」楊丞琳並提到唱到《moonlight》時，自己熱淚盈眶，「有感動成這樣嗎？」而粉絲也紛紛留言表示，唱到《打呼》時，以為楊丞琳會現身合體，沒想到又是被調皮的潘瑋柏開了玩笑。

▲▼潘瑋柏找來謝金燕當嘉賓。（圖／記者張一中攝）