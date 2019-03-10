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《雞不可失》水原牛肋排炸雞真的超下飯！秘方大公開竟靠這一味

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

電影《雞不可失》在台灣已經突破5000萬票房，內容真的很好笑，在韓國更誇張，已經成為史上最賣座電影，但它其實預算很低，本來大家也沒有期望這部片會厲害成這樣！看完大家應該都有共通點：好想吃炸雞啊！

▲▼《雞不可失》陳善圭。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《雞不可失》帶動炸雞新菜單的風潮。（圖／CATCHPLAY提供）

請繼續往下閱讀...

電影中，某警察家裡開的是烤排骨店，他們為了要開炸雞店監視毒窟，每個人都努力試做炸雞，結果這個人用家裡的排骨醃料來醃炸雞，整個紅翻天！！連美食節目都來拍攝...XDDD太好笑了，根本就不用當警察啦～

▲《雞不可失》炸雞親自做。（圖／翻攝自CJ）

▲《雞不可失》劇中炸雞公開秘方材料。（圖／翻攝自CJ）

電影上映後，CJ（發行商）也公開了這份食譜，今天我就要來介紹這個食譜給大家，這可是我們在韓國有試做過的唷～超～級～好～吃，又下飯！

㊙醬料材料：

醬油300ml

砂糖 260g

味素 5g (我沒這個，PASS~)

胡椒 10g

果糖 15ml (我沒這種東西，我用蜂蜜)

沙拉油 30ml

麻油 20ml (我用韓國麻油)

*泰式/越式辣醬 13g

洋蔥末 175g

蒜末 75g

可樂 125g

ps.每個品牌調味料味道多少都會有不同，大家可以酌量增減喔

▲《雞不可失》炸雞親自做。（圖／太咪提供）

㊙炸雞材料：

雞 一隻

炸粉 1.5杯(我用紙杯)

*牛奶 200ml

水 1.5杯

一些胡椒

適量沙拉油

㊙做法：

1. 先把切好的雞放到牛奶裡泡上30分鐘

▲《雞不可失》炸雞親自做。（圖／太咪提供）

2. 泡好後倒掉牛奶，將1.5杯炸粉與1.5杯水混合，做成麵糊

3. 將雞兒放到麵糊裡均勻沾取

▲《雞不可失》炸雞親自做。（圖／太咪提供）

4. 等油鍋熱好之後，把雞一個一個放入油鍋（我會讓他們稍微隔幾秒，免得麵糊黏在一起炸起來不好看），第一次炸7分鐘後撈出來一下

5. 再放進去補炸2分鐘

▲《雞不可失》炸雞親自做。（圖／太咪提供）

6. 在第4步驟炸的同時，可以把前面的醬料材料全部放到瓦斯爐上小火煮一下，食譜上是寫煮3分鐘，但我有煮久一點再關火

▲《雞不可失》炸雞親自做。（圖／太咪提供）

7. 最後把炸好的雞放到醬料裡拌勻即可（食譜上是拌勻，但我有稍微放進去煮一下，讓他更入味）

▲《雞不可失》炸雞親自做。（圖／太咪提供）▲《雞不可失》炸雞親自做。（圖／太咪提供）

最後拿出來就是超超美味的醃雞了，看看我們忙碌的阿載（我老公）大廚，OMG我只能說超下飯！我覺得上面還可以灑蔥花，會更下飯、更好吃啦！！推薦大家一定要試做看看，真的不難又好吃！（只是洗油鍋比較麻煩一點XDDD）

（以上圖片皆由太咪提供，請勿隨意翻拍以免侵權） 

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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雞不可失, 柳承龍, 李荷妮, 陳善圭, 李東輝, 孔明, 日韓風

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