一下蝙蝠俠一下副總統「好萊塢橡皮人」克里斯汀貝爾

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《為副不仁》影評。（《星光好選喆》）

簡立喆／影評 、記者王筱筑／報導

《為副不仁》，是描寫史上最有實權和最懂政治遊戲的美國前副總統迪克錢尼的傳記電影，也是演技派男星克里斯汀貝爾詮釋完《大賣空》金融危機後，再次與導演亞當麥凱合作之作。

在看《為副不仁》前，如果本身不熟悉美國歷史，在觀影當下恐怕會感到有點疏離和燒腦，因為片中提到的人事物，對大多數台灣觀眾而言都比較陌生，就好比讓老外看蔣經國或前總統陳水扁的故事，也許很有故事性，但老外卻難有共鳴。

請繼續往下閱讀...

▲▼《為副不仁》葛瑞格坎農（Greg Cannom）、凱特比斯科（Kate Biscoe）、派翠西亞迪哈尼（Patricia Dehaney）得奧斯卡最佳妝髮。（圖／達志影像和電影劇照）

飾演迪克錢尼夫婦的克里斯汀貝爾和艾美亞當斯，兩人先前在《瞞天大佈局》裡面就演過一對戀人，合作默契和螢幕火花早已經不在話下，在模仿形象上也學得很相像。

儘管有「好萊塢橡皮人」之稱，以拍片忽胖忽瘦的神奇身材聞名的克里斯汀貝爾，已經為戲增肥了18公斤，但他的臉型還是和迪克錢尼本尊差很多，為了讓自己的外型更符合迪克錢尼本人，克里斯汀貝爾每天必須花4小時裝上肥胖的脖子、兩片臉頰、兩坨鼻肉和很有福相的雙下巴，這也是他演藝生涯中第一次在外型上使用特效化妝，所以不只演員本身的演技，這部片的妝髮功力也相當高明，完完全全把克里斯汀貝爾和艾美亞當斯，裝扮得和美國前副總統夫婦模樣相似度高達九成。

▲克里斯汀貝爾演出不同電影能夠為戲改變身材到極端的地步，被稱作「好萊塢橡皮人」。（圖／取自E!Online）

《為副不仁》的剪輯手法也相當特別，與其流水帳的描述歷史，片中還會不時穿插真實歷史事件的影片和照片，在沒有任何台詞的串場穿插著電影畫面，形成如MV般充滿諷刺和壓迫感的無聲感受，想要多瞭解這個美國史上最有權利的「副總統」，或是克里斯汀貝爾是如何再創演技高峰的朋友，絕對要到大銀幕好好欣賞一番。

▼本周節目有《驚奇隊長》另類觀點影評及劇情總整理。（《星光好選喆》）