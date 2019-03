3月還有12組、9專場要開！2019韓星訪台資訊懶人包

文/KKBOX編輯室

和歐爸歐膩最親近的互動,就是這一刻!2019年上半年韓星接力登台不間斷,光是三月份接下來就有超過12組韓星帶來9場專場演出,每週至少兩場活動的頻率可說是讓粉絲們又愛又恨。跟著韓語小編的整理做筆記,掌握 K-POP 大勢歌手、演員們的專場資訊。韓粉們的荷包、心臟請務必好好撐住。

3/9 尹智聖

圖片取自Yoon Ji Sung official facebook

被粉絲們封為「全世界最溫暖的隊長」的尹智聖,將在3月9日首度以個人身份訪台和粉絲們同樂!日前正準備音樂劇《那些日子》演出的他,忙碌之餘不忘粉絲,在生日隔天透過「2019 YOON JI SUNG 1st FAN MEETING : Aside in TAIPEI」和大家相見。

演出日期:03/09 (六)16:00

請繼續往下閱讀...

演出地點:臺大綜合體育館三樓

購票方式: 拓元

3/10 YURI

去年發行個人專輯的少女時代成員俞利,開啟首次亞洲巡迴見面會「YURI 1st Fanmeeting Tour "INTO YURI" in TAIPEI 」,第一次與粉絲們近距離接觸。見面會上,俞利除了分享特製影片,也將演唱多首歌曲,並進行與粉絲們的互動環節,喜愛俞利的粉絲千萬別錯過。

演出日期:03/10 (日) 19:00

演出地點:永豐 Legacy Taipei 傳音樂展演空間

購票方式:KKTIX 及全台全家便利商店 FamiPort

3/16 ASTRO

韓國人氣男團ASTRO時隔一年將帶著巡迴演唱會「ASTRO The 2nd ASTROAD to Taipei [STAR LIGHT]」,再次訪寶島。這場演唱會,也是海外巡演的首站,除了將帶來新歌舞台,成員們也正在積極準備豐富的舞台表演,期待和 AROHA 再創造美好的回憶。

演出日期:03/16 (六) 18:00

演出地點:TICC 台北國際會議中心

購票方式:ibon網站及全台7-11 ibon 機台

3/17 成勛

演員成勛 2019 年巡迴見面會,海外首場將獻給台灣的成太太們。成勛巡迴見面會「My Secret Date」將於3月17日於信義劇場 Legacy MAX 舉行,成勛表示很認真準備了很多既充實又有趣的內容,要跟粉絲們一起留下好玩的回憶,也請大家多多期待。

演出日期:03/17 (日)

演出地點:Legacy MAX

購票方式:ibon網站及全台7-11 ibon 機台

3/23 河成雲

圖片取自 CCE 中華文創娛樂 Facebook

河成雲將在3月23日於TICC台北國際會議中心舉辦個人見面會「HA SUNG WOON 1st FANMEETING in TAIPEI 'MY MOMENT'」。

結束 Wanna One 團體活動後,河成雲首次訪台,陪伴和喜歡 HA:NEUL 們創造共同的回憶,千萬別錯過!

演出日期:03/23 (六) 18:00

演出地點:TICC 台北國際會議中心

購票方式:KKTIX 及全台全家便利商店FamiPort

3/28 MONSTER KPOP Concert in Taipei

圖片取自Monster KPOP Concert in Taipei facebook

由 SUPER JUNIOR 領軍、RED VELVET、請夏 CHUNG HA、VAV 的 KPOP 群星演唱會「MONSTER KPOP Concert in Taipei」3月28日將在小巨蛋隆重登場。豐富的演出內容,將帶給台灣歌迷們精彩的視聽饗宴。

演出日期:03/28 (四) 19:00

演出地點:台北小巨蛋

購票方式:ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台

3/30 南柱赫

人氣男星南柱赫,自模特兒出身到目前轉戰戲劇、電影的表現,皆以暖心男孩的形象受到關注。跨界發展大有斬獲的南柱赫,近期接演新劇《如此耀眼》將於春季開播,並宣佈將於3月30日來台舉辦「2019 NAM JOO HYUK FANMEETING ' Current ' in TAIPEI」見面會。

演出日期:03/30 (六) 18:00

演出地點:Legacy Max

購票方式:KKTIX 及全台全家便利商店FamiPort

那些關於南柱赫的主題曲

3/30 李起光

韓國男團Highlight成員李起光,將個人演唱會生日同歡場,選定在台灣舉辦,3月30日邀請各位粉絲朋友,一起為歐爸慶生。李起光將於4月18日入伍。不只是生日會,也是入伍前的聚會,這場演唱會將變得更有意義。

演出日期:03/30 (六) 18:30

演出地點:TICC台北國際會議中心

購票方式:KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

3/31 Lovelyz

實力女團Lovelyz,於今年展開亞洲巡迴《2019LOVELYZCONCERT [Lovelyz3 of winter world]》3月31日舉辦的台北場演唱會,也是這次巡演的最終站。成員們表示時隔兩年以演唱會和大家見面,感到非常榮幸。並表示會用最棒的演唱會呈現給大家, 希望大家一定要來演唱會。

演出日期:03/31 (日) 18:00

演出地點:TICC台北國際會議中心

購票方式:KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

4/6 朴寶劍

大家的「男朋友」朴寶劍要來台灣舉辦見面會了!隨著韓劇《請回答1988》、《雲畫的月光》、《男朋友》的熱播,讓男主角朴寶劍成為擄獲眾心的大勢演員。朴寶劍亞洲巡迴見面會於年初從首爾起跑,接連在日本、新加坡、香港等地舉行,並將此次巡演的最後一站留給台灣粉絲們。

演出日期:04/06 (六) 18:00

演出地點:南港展覽館

購票方式:KKTIX 及全台全家便利商店FamiPort

4/6 RAVI

好久不見的 VIXX 成員 RAVI 將帶著新歌和台灣粉絲們見面,將在4月6日於 SYNTREND 三創生活 Clapper Studio 舉辦首場個人演唱會「RAVI 3rd REAL-LIVE [R.OOK BOOK] IN TAIPEI」,為大家帶來誠意滿滿的舞台。星光們千萬要把握機會了!



售票日期:03/09(六) 11:00 演出日期:04/06 (六) 18:00 演出地點:SYNTREND 三創生活 Clapper Studio 購票方式:KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

4/7 DAVICHI

曾為「太陽的後裔」、「沒關係,是愛情」等多部韓劇獻唱OST的雙人女聲團體 DAVICHI,即將兩度來台開唱。「2019 DAVICHI CONCERT in Taipei」上,除了精彩可期的歌唱演出,將加碼放送全場擊掌等多重福利,讓粉絲們沈溺在DAVICHI的美聲之餘,也能和歐膩們近距離互動百分百!

演出日期:04/07 (日) 18:00

演出地點:LEGACY MAX

購票方式:ibon 售票網站及全台 7-11 門市 ibon 機台

4/27 ONF

七人男子團體 ONF 將舉行出道後首場亞洲巡迴演出!身為 B1A4、OH MY GIRL 同門師弟, ONF 結合強而有力的舞台演出和鄰家男孩的清新自然。ONF 將在4月27日透過「ONF[We Must Love] Asia Tour 2019 in Taipei」首次訪台。所有購票觀眾將可參與擊掌會,並加推「參觀綵排、影團體合照和親筆簽名海報」三項福利給A區觀眾進行抽獎。 演出日期:04/27 (六) 19:00 演出地點:LEGACY MAX 購票方式:全台全家便利商店Famiport & FamiTicket全網購票網

4/14Jus2

由 GOT7 兩位成員 JB、有謙組成的子團 Jus2 於 3 月 發行首張迷你 專輯《 FOCUS 》同時,也宣佈了將舉行亞洲巡迴 SHOWCASE 。台北場將於4月14日在台北國際會議中心舉行,二人將透過精彩的舞台演出,性感展現魅力,並 帶給粉絲視覺聽覺的享受。

演出日期:04/14 演出地點:TICC台北國際會議中心 購票方式:KKTIX及全台全家便利商店FamiPort



6/23裵珍映

圖片取自C9BOYZ facebook



限定男團 Wanna One 出身的裵珍映,4月起將由首爾起跑,舉辦亞洲巡迴粉絲見面會,並於6月23日來台會粉絲。今年上半年裵珍映將集中在個人活動,下半年則會加入所屬經紀公司C9娛樂的第一個男子團體「C9BOYZ」,展開團體活動。

演出日期:06/23 演出地點:尚待公佈 購票方式:尚待公佈

圖片取自Three Angles Production facebook 新生代大型男團 THE BOYZ 將舉行亞洲巡迴粉絲見面會, 活動於6月29日移師台北,更多演出資訊尚待主辦公佈。

演出日期:06/29 演出地點:尚待公佈 購票方式:尚待公佈

8/31 GFRIEND GFRIEND 亞洲巡迴演唱會將於5月起跑,並於8月31日將演唱會移師林口體育館,更多演出資訊將陸續公佈。

演出日期:08/31 演出地點:林口體育館 購票方式:尚待公佈

2019年精選回顧看這裡! 03/03 BLACKPINK 演唱會歌單、現場直擊

03/02 朴志訓 現場直擊