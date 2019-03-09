賭王千金何超盈訂婚了！　秀4克拉鑽戒：準備好給爸媽驚喜

記者李湘文／綜合報導

澳門賭王千金何超盈宣布訂婚了！她身為賭王何鴻燊和四房妻子梁安琪的長女，感情生活一直備受關注，2018年11月才剛認愛男友Thomas Xin，昨天（8日）就突然PO出被求婚的影片，甜蜜宣布：「我已訂婚了！」

▲賭王千金何超盈（左二）宣布跟男友Thomas（左一）訂婚。（圖／翻攝自微博）

影片以周杰倫的《告白氣球》為配樂，而Thomas向何超盈求婚的現場，也布置了滿滿的紅色、粉紅色氣球。就在這幾百個氣球底下，Thomas拿出準備好的訂婚鑽戒，單膝下跪向何超盈求婚，並甜蜜地擁吻在一起，幸福氛圍溢出畫面。

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▲何超盈在9月生日接受男友求婚。（圖／翻攝自微博／SabrinaHo何超盈）

閨蜜爆料，何超盈早在去年9月生日就接受求婚，只是一直沒有對外宣布，直到近日完成訂婚，才正式公開消息。何超盈也在微博表示：「現在終於可以跟大家分享這個開心片段，希望給一點空間，讓我面對人生這新一頁，我已準備好給爸媽一個驚喜。」

▲何超盈宣布訂婚。（圖／翻攝自微博／SabrinaHo何超盈）

據港媒報導，何超盈其實是雙喜臨門，不只準備結婚，也已經有孕在身。梁安琪8日代女兒承認懷孕，也開心表示對女婿很滿意，但因為今年是「盲年」，不宜嫁娶，最快應該會等到明年才結婚，「始終都是希望他們好。」

▲何超盈秀出鑽戒。（圖／翻攝自微博／SabrinaHo何超盈）

據悉，Thomas出身自哈佛大學，曾經擔任劍道會會長，透過朋友介紹認識何超盈，戀愛期間相當低調，直到去年11月才終於走漏風聲。何超盈在公布求婚影片時，也一併秀出Thomas送的鑽戒，大顆鑽石十分搶眼，被外界估計約有4克拉。