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趙麗穎婚前「4度爆懷孕」都否認！　結婚5個月生了…網傻眼：打多少次臉？

記者李湘文／綜合報導

藝人馮紹峰8日在微博報喜，透露老婆趙麗穎已平安生下兒子，好消息立刻轟動陸網，也得到許多圈內藝人賀喜。不過，趙麗穎從去年8月開始，就頻頻被爆懷孕，當時還PO出劈腿照否認；如今真的生了寶寶，引來網友質疑說謊，加上一連串「否認後證實」行為，意外掀起不小的批評聲浪。

▲趙麗穎挨批打臉。（圖／翻攝自微博／馮紹峰）

▲▼馮紹峰、趙麗穎兒子出世。（圖／翻攝自微博／馮紹峰、知否知否應是綠肥紅瘦官微）

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▲趙麗穎挨批打臉。（圖／翻攝自微博／知否知否應是綠肥紅瘦官微）

趙麗穎從2018年中開始減少工作量，當時曾解釋「累了想休息」，但8月就被爆出懷孕3個月。面對外界詢問，工作室率先否認：「沒有懷孕！」趙麗穎也PO出一張劈腿照片，寫道：「不知道說啥了……我們給大家劈個叉吧。」還附上俏皮吐舌的表情符號，否認有孕在身的消息。

▲趙麗穎挨批打臉。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

▲▼趙麗穎去年8月頻頻被爆懷孕，曾劈腿否認。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

▲趙麗穎挨批打臉。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

事實上，趙麗穎當時也還沒公開戀情，雖然屢屢被路人「偶遇」、「目擊」跟馮紹峰一起外出，仍三緘其口。到了2018年9月，她已經4度被爆熱戀和懷孕，令許多網友懷疑真有其事，但本人始終保持沉默，只透過微博表態：「哪有什麼偶遇…其實就是你走著，我也走著，然後你掏出了手機。」並利用圖片聲明「你記住，我是有脾氣的」。

▲1個月4次被拍、4爆懷孕　趙麗穎終於說話了：我是有脾氣的！（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

▲趙麗穎在2018年9月因為頻頻被爆懷孕，曾把以前的貼文置頂反擊。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

2018年10月16日，趙麗穎宣布跟馮紹峰結婚，婚後沒幾天，就疑似被網友外流產檢報告，傳出預產期在2019年3月。她當時不滿發文：「最近網傳、熱心網友爆料、偶遇（偷拍）、P圖，然後看圖編故事，都可以變成新聞傳播，辯駁一句也要變成闢謠澄清炒作。」她同時呼籲大眾：「咱吃瓜之前能不能看看這瓜的質量如何，萬一是注水瓜呢？」再度否認消息。

▲趙麗穎挨批打臉。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎「劈叉」衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

然而，趙麗穎先前頻頻否認傳言，元旦仍公開宣布懷孕：「知否知否，應是一家三口。」雖然夫妻倆人從未透露預產期，但今年2月底被爆出「預產期在3月初」，馮紹峰曾出面否認：「真的不是，沒有那麼快的。」未料今天（8日）又宣布兒子出生，推算時間，也間接證實趙麗穎去年8月真的已經有孕。

對於一連串的「否認後證實」，大陸網友紛紛表示不滿，比起祝福，許多人諷刺「否認2個字果然一文不值」、「這是打了多少次臉了」、「否認來否認去都是真的」、「明星的闢謠真的不要信」；但也有人為趙麗穎平反，認為去年8月可能是未滿3個月不想說，或真的還不知道，呼籲「明星也是人」、「大喜之日就不要酸了」。

▲趙麗穎挨批打臉。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友對馮紹峰、趙麗穎夫妻表示不滿。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎挨批打臉。（圖／翻攝自微博）

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