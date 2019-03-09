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專訪／48歲搖滾樂手！王瞳何豪傑「戲劇咖搞band」熱血還被嗆

記者盧薇淩／專訪

228連假第一天，一個天氣濕冷的下午，台北東區一家熱鬧的咖啡廳裡，5個穿著有些搖滾、有些龐克的人走進店內，他們身上沒有年輕Rocker的狂妄，卻能嗅出點歲月的故事。訪問當天，王瞳向熱播中的鄉土劇《大時代》劇組請假，何豪傑、艾成、大雄、樂咖陸續到齊，5個看似「不搭嘎」的人聚在一起，用搖滾樂圓了年少時的夢，說著走過的低潮、嘲諷，「87樂團」熱血又霸氣。

▲▼87樂團專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲大雄（左起）、艾成、王瞳、何豪傑、樂咖組成87樂團。（圖／記者湯興漢攝）

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「我們不年輕了！不是10幾歲小孩子能揮霍了，我已經半百了。」明知不可為而為之，何豪傑大學開始玩樂團，當年留著及腰長髮、戴金屬耳環，穿皮衣皮褲，帥氣地走在校園，彷彿怕人看不出他的渾身搖滾魂。當時替劉文正、鄧麗君、陳淑樺等A咖寫歌的知名音樂人陳揚，看到他的才氣，還找他進錄音室試唱，何豪傑笑說：「我應該老實說我是打鼓的，演戲也在行，但唱歌需要天賦，我連水準都沒到。」可想而知，試唱後果然沒了下文。

當時還是女友的老婆和家馨說，何豪傑是「會亂換檔的鼓手」，暗指他的節拍不穩，要他放棄搖滾，專心走戲劇圈。如今，他演的多檔戲劇家喻戶曉，站穩戲劇圈，不過6年前卻和艾成、王瞳等人組成「87樂團」，還是想圓個搖滾夢，他說：「重拾鼓棒，原本無法戴耳機跟著節拍器打鼓，全都要從頭學，強迫自己練習。」

▲▼87樂團專訪-王瞳。（圖／記者湯興漢攝）

▲王瞳曾被劉德華公司老闆找去試唱。（圖／記者湯興漢攝）

王瞳從小學鋼琴，憑著大眼、甜美酒窩的出眾外貌進演藝圈，19歲時，被劉德華公司的老闆找去KTV試唱，企圖將她塑造成新一代「玉女歌手」，王瞳笑說：「我當時唱劉若英《很愛很愛你》，唱完也沒下文了！我媽從小就說我唱歌不行。」因此當她靠戲劇紅透半邊天，突然組團上節目彈keyboard，胡瓜、吳宗憲等主持人全跌破眼鏡，還虧她「假彈」，沒想到藏了許久的音樂才華，遇到知音大雄才爆發。

剛成軍時，團員時常意見不合，發行首張專輯前一天，王瞳發現何豪傑將亞麻綠髮染回黑色，她氣到抓狂，怨他未經討論就擅自改變髮色，不符合專輯造型更辜負造型師的用心，「我氣的是為什麼不先講，我們可以一起討論對策啊！」而何豪傑也不甘示弱，直說：「會不會太小孩子氣了？我演的是忠厚老實的角色，全部人等我把頭髮噴黑，面對劇組的人是我，難道黑髮就不能打鼓、不能發片？」

▲▼87樂團專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲87樂團剛成軍時有不少磨合。（圖／記者湯興漢攝）

為了髮色吵架，非專業音樂人出身的他們，從最基本的唱歌、練團開始培養默契，不同個性的人組團，多得是磨合，第一張專輯從寫歌、收歌、填詞、編曲、錄音到混音製作、包裝行銷等，出錢、出力全一手包辦。何豪傑有感而發說：「當然很多意見啊！玩團就是玩人，順不順跟『人和』很重要，一定有摩擦，就是在磨我們的個性，我們唇齒相依，像夫妻一樣。」

87樂團剛成軍時叫「北七樂團」，大多人認為他們是玩票性質，酸言酸語更不嫌少，曾到Lamigo動滋趴擔任開場表演，大批球迷看了直喊退票，毫不留情大罵：「哪來的北七，把我們當白痴！」沒想到，87樂團一玩就是6年，近期還推出新專輯《霸氣》，他們對於負評很坦然，「因為這樣才能檢視演出，是不是真的被嫌棄，我們表演被嫌棄就改進。」

▲▼87樂團專訪-艾成，王瞳。（圖／記者湯興漢攝）

▲王瞳和艾成交往7年。（圖／記者湯興漢攝）

後來他們把「北七」改成「87」，代表玩團是「玩真的」，不再用戲謔的團名，而是帶著「霸氣」出場，何豪傑說：「我們不年輕了！不是十幾歲小孩能揮霍，我已經半百了，明知不可為而為之，也是種霸氣。」專輯找來知名製作人司徒松合作，他們很感謝，笑說有熱情的音樂人「踢倒街」（台：滿街都有），「連戴愛玲、蕭煌奇聽到司徒松做87樂團，都很驚訝。」

團長大雄48歲、何豪傑47歲、貝斯手樂咖38歲，艾成與王瞳分別是36及32歲，這一組人很「超齡」，超出一般年輕樂團的組團年齡，但幸好骨子裡的血還是熱的。87說，玩樂團是他們的霸氣，其實演戲收入絕對比玩樂團高又穩定，當褪下演員光環，拿起樂器、麥克風，就從階層回歸平等，只是音樂裡的其中一角，唱唱邦喬飛的經典歌曲《It’s my life》，完成年輕時未能做的夢，不讓生命留遺憾罷了。

▲▼87樂團專訪--艾成。（圖／記者湯興漢攝）

▲艾成曾有過憂鬱爆肥期。（圖／記者湯興漢攝）

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87樂團, 艾成, 王瞳, 何豪傑, 大雄, 樂咖

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