張立東遭一人群包圍「脫褲」　拿小布包遮重要部位

記者林彥君／台北報導

Albee日前上台視《綜藝3國智》擔任代班關主，在寒風中講解遊戲規則，穿著牛仔短褲她直打哆嗦，王少偉關心說：「妳需要把褲子穿起來，今天真得很冷。」提議乾脆把張立東的褲子給Albee穿，一群人便將張立東身上長褲脫下來，遞了一個小布包給他遮住重要部位。

▲張立東在節目上被逼脫褲。（圖／台視提供）

過程中張立東的土色斑點的四角褲被一旁的小優目擊，小優也對張立東的「內在美」評論了一番：「顏色怎麼這麼花！」搶來的褲子也讓Albee穿上，節目剛開場就上演一齣鬧劇，讓Albee直呼：「這什麼啦，太奇怪了吧！」

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本集節目主題為「豬隊友挑戰賽」，Albee在臉上畫了可愛的腮紅，扮成「豬小妹」開場，讓主持群興奮不已，特別是張立東對Albee的一舉一動都十分關心，連對方吹口哨都大讚：「超可愛！」

▲張立東被人群包圍。（圖／台視提供）

張立東節目中總是鬼靈精怪，見到美女總是反應最大的人，因此這次Albee受寒，大夥便提議讓張立東當英雄，褲子讓給Albee穿，被強制脫褲的張立東像是「被搶劫」一樣，連鞋子都不見，直喊：「好冷！」節目9日播出。

▲Albee（左）扮成「豬小妹」。（圖／台視提供）