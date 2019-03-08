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《驚奇隊長》五大隱藏線索！內藏《復4》關鍵　連萌貓呆頭鵝都大有來頭

文／POPO

漫威最新電影《驚奇隊長》（Captain Marvel）今天上映了，相信有些人已經迫不及待早早就訂了今天第一場電影。小編POPO今天整理以下幾個這部電影的重點，讓大家觀影前能知道其特色，至於看過的人也能透過這篇文章重新回味一些經典鏡頭喔！

▲▼驚奇隊長（圖／迪士尼提供）

01. 漫威電影宇宙第一部以女性英雄為主角的電影
 雖然漫威電影宇宙已經有緋紅女巫、黑寡婦、葛摩拉、女武神等很棒的女性英雄存在，但一直沒有拍成個人電影。如今驚奇隊長開始了這個傳統，替漫威電影宇宙走出全新方向。而且漫威更以此部為契機，打算繼續推出黑寡婦個人電影，藉此闡述女性的強大信念和力量。

▲▼驚奇隊長（圖／迪士尼提供）

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02. 設定在90年代，擴展了世界觀歷史
我們都知道《驚奇隊長》時間點在1990年代，比漫威電影世界觀的起點《鋼鐵人》都還要早十多年，所以我們能看到年輕，且還沒成為神盾局領導者的尼克‧福瑞幹員，以及目前只在小螢幕《神盾局特工》活躍的菲爾‧考森幹員也久違的重新出現在大銀幕。透過這兩個角色，我們能理解到早期才剛成立的神盾局，是如何看待他們不熟悉的外星人入侵事件。

▲▼驚奇隊長（圖／迪士尼提供）

03. 裡面的貓是旁支劇情的重點
由於在原作漫畫裡，驚奇隊長是個星際大戰粉絲，所以將自己養的貓取名為丘仔（丘巴卡的小名）。而電影則為了凸顯驚奇隊長身為空軍的設定，致敬《捍衛戰士》裡的同名角色，因此將貓改名為呆頭鵝。

而在原作裡，這隻貓其實真身是外星種族佛萊肯，他們嘴巴張開可以伸出一堆觸手，將獵物塞進肚子裡，所以是個外表可愛但實際上為非常殘暴的獵食者，尤其胃就像哆啦A夢的四次元口袋一樣，有超級大的空間。

▲▼驚奇隊長（圖／迪士尼提供）

04. 克里人的仇敵種族－史克魯爾人初次登場在大銀幕上
克里人的電影首次登場是在《星際異攻隊》第一集中，不過只介紹到他們的審判官羅南而已，對於種族方面就沒有太多著墨。然而由於驚奇隊長起源跟克里人相關，所以藉由這樣的背景，我們能看到克里人這個外星族群的文化與社會架構，其中更以這樣的設定前提下帶出史克魯爾人。

為何史出現克魯爾人可以擴展克里人的文化？因為在原作裡兩邊是世仇，已經打了百年以上的戰爭，所以兩邊的爭鬥可以看出克里人的軍事武力和技術力。而史克魯爾人最可怕的地方，在於他們可以變形成任何物種，藉此滲透到其他星球，就連DNA和記憶都能複製，很難被查出，所以這也讓《驚奇隊長》電影本身帶出許多諜報片的元素。

▲▼驚奇隊長（圖／迪士尼提供）

05. 與《復仇者聯盟4：終局之戰》的連繫
還記得《復仇者聯盟3：無限之戰》的片尾裡，尼克‧福瑞在消失前拿出呼叫器，而裡面圖案顯示出驚奇隊長的制服？那時起，漫威就已經在鋪陳這位角色的登場，而《驚奇隊長》電影成功也講述到呼叫器的由來，甚至在片尾中更是連結到《復仇者聯盟4：終局之戰》，讓我們知道驚奇隊長是怎麼參與到對抗薩諾斯的戰爭之中，而且劇情詮釋得相當熱血和令人興奮。

延伸影音...

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POPO, 驚奇隊長, CaptainMarvel, 布麗拉森, Brie Larson, 漫威電影, Marvel, 超級英雄電影, 克魯爾人, 克里人

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