台灣音樂人照過來！「TikTok看見音樂計畫」鼓勵原創　3/7嗨起來

▲「TikTok看見音樂計畫」創作歌手古曜威一首《MyLove一起去旅行》創下1750萬的觀看次數！（圖／抖音TikTok提供）

圖、文／抖音TikTok提供

引領全球短影音App風潮的TikTok，即將於今日（3/7）在台灣開啟「TikTok看見音樂計畫」初賽，新生代創作歌手古曜威（古古）在海選中以一首《MyLove一起去旅行》就優質勝出，打造手指舞上傳，瞬間創下1750萬的觀看次數！成為初賽大熱門。「TikTok看見音樂計畫」大手筆找來鄧紫棋（G.E.M.）、陶喆（David）、李偲菘、李偉菘、方文山、王治平、林明陽、黃雨勳等天王級音樂人和歌手擔任活動評審，希望台灣創作人都能踴躍參賽，用原創音樂拍攝視頻，一同締造TikTok短影音狂熱！古曜威本身也非常開心，《MyLove一起去旅行》的手勢舞紅翻兩岸，讓他商演和邀約不斷，頻當空中飛人！今年農曆新年也只放了五天假，他趁空飛大阪充電一下，品嚐道地的章魚燒，希望憑藉海選的好聲勢，在今日開啟的初賽中繼續過關斬將！

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▲女歌手舒涵的《照相機》也爆紅。

TikTok從去年10/31在台灣推動「TikTok看見音樂計畫」，鼓勵創作人將原創音樂拍攝視頻上傳，在海選階段出現超級四強，分別是古曜威《MyLove一起去旅行》、Chunnyt的《Chu Desu!》、莉婭《MEOW》和女歌手舒涵的《照相機》，這4首歌曲的短影音瞬間爆紅，吸引更多的創作人持續投稿，成為不可忽視的一股新興力量，更成為台灣音樂圈新的發表管道，居功厥偉！「TikTok看見音樂計畫」自海選鳴槍以來，收到一大批優秀的參賽作品。如台灣音樂人Chunnyt全新編曲、填詞和製作的《Chu Desu!》，由「TikTok看見音樂計劃」上傳，在台灣拿下原創榜單第一，熱歌榜單第二的好成績。同時在大陸也拿下了飆升榜單第一，熱歌榜單第一。

▲「MyLove一起去旅行」TikTok突破1750萬觀看。

古曜威的甜蜜情歌《MyLove一起去旅行》，更是參賽者中的佼佼者，不但脫穎而出，並在華語區的總創建量達到了1750萬。當初古曜威由「TikTok看見音樂計畫」上傳至TikTok，並且邀請自己的TikTok達人朋友拍攝了手勢舞，在原創榜上線2天，創建量便已達到2300，明顯高出當時原創音樂平均創建量。同時，還配合TikTok建立了站內挑戰 #mylove一起去旅行#，並邀請達人進行手勢舞演繹，挑戰賽播放量高達980萬，順利斬獲了TikTok站內挑戰賽第一名。此外，也將《MyLove一起去旅行》在大陸進行推廣，從新歌榜單一直上升到熱歌榜第三位，在大陸站內歌曲創建量達188萬，反向影響了TikTok站內歌曲投稿上升至4.2萬，並且超越了同期榜單上的《倒數》、《小星星》，成績鳳毛麟角！

古古得知好消息也相當興奮，笑說：「難怪最近邀約源源不斷，頻當空中飛人，大家指名他唱《MyLove一起去旅行》，還要跳手勢舞！」明顯就是TikTok效應帶來的好運！古曜威忙到過年只能休息五天，但他不以為意，「開心越忙越好！」，透過「TikTok看見音樂計畫」帶動歌曲風潮，古曜威也期待今日初賽開啟，「能吸引台灣更多音樂人，一起來耕耘這塊園地！」古曜威形象清新、親切，私底下更熱心公益，這次過年他私下捐了300份年菜給街友，平日也常到育幼院探訪孤兒，為善不欲人知，值得讚揚！從大阪散心回來之後，他也積極投入全新單曲的籌備，更公布即將於8/31在台北Hana花漾展演空間，舉辦《My Love》巡迴演唱會台北站，他也興奮希望透過TikTok，可以和評審們交流，尤其是陶喆老師和鄧紫棋老師，「如果可以和他們合作，我會開心到三天睡不著覺！」

▲古曜威「MyLove一起去旅行」手勢舞。

而特別值得一提的是，「TikTok看見音樂計畫」讓古曜威結交星朋友，更找到演唱會嘉賓-拐拐，可說是「締結良緣」，起因是拐拐在日本度假時拍攝了古古的《MyLove一起去旅行》上傳，兩人因此成為了網友，在2/12古古慶功記者會兩人第一次「相認」，見到彼此，成為好友，而在2/25古曜威生日當天，拐拐私下幫古古慶生，也在那天古古邀請她擔任演唱會嘉賓，蹦出火花！因此，可說這對好友是因「TikTok看見音樂計畫」相識、透過手勢舞成為好朋友，在樂壇傳為佳話！「TikTok看見音樂計劃」在台灣正式上線後，更多的新銳音樂人和作品，有機會藉助TikTok得以推廣，被華語區用戶關注。「TikTok看見音樂計劃」此番透過JSJ杰思國際娛樂宣傳合作，希望尋找和發掘有才華、有潛力的原創音樂人，並進一步協助他們進行音樂製作及推廣，為大家帶來優質好音樂！