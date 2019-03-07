E奶波神收到監獄剪字恐嚇信　打開「滿滿都是愛」

▲《恭喜八婆》女主角之一陳靜和導演彭浩翔接受《星光好選喆》專訪，NG11次爆笑漏網鏡頭。（攝影／張凱喨、吳杰澄）

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／專訪報導

有香港性感女神稱號的29歲女星陳靜Dada，出道時因為以一支百果園飲料廣告大秀E罩杯好身材一戰成名，被封為「百果園E神」，2012年被香港鬼才導演相中演出《低俗喜劇》，豪放自然的演靜讓陳靜一舉拿下香港金像獎的最佳女配角獎，就連當年的金馬獎都一樣有被提名，證明自己不只有身材和臉蛋，還有演技。

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▲陳靜Dada一出道就因為好身材備受矚目。（圖／記者張一中攝）

不過就在隔年，演藝事業巔峰之際，陳靜突然在微博中表示「生活好累，人言可畏」，宣布因健康、家庭、情緒和感情問題退出娛樂圈；又在三個月後宣布回到娛樂圈，只是自此之後，陳靜不再走性感路線，直到近期新片《恭喜八婆》，她才為了恩師彭浩翔再度「撩下去」，飾演靠著性感事業線及出賣好友故事走紅的人氣網紅「大波蓮」。

▲甜美的外型讓陳靜在2012年時被TC Candler 選為全球最美面孔100大。（圖／《恭喜八婆》劇照）

陳靜在片中有很多忠實男性粉絲追隨，她透露現實生活裡曾遇過特別的案例，還是來自香港監獄裡的「粉絲」，她回憶道：「那時候公司收到了一封信，他們應該是不能用筆，所以他以剪雜誌方式，一個字一個字剪成一封很大很長的信，有點像恐嚇信一樣… 不過裡面滿滿是愛，寫著什麼時候看到我喜歡上我，然後還說你要等我，我出來會找你之類的…」本來陳靜打算想回信鼓勵監獄裡的粉絲，但是公司基於安全考量建議她別回信而作罷，不過她說內心至今仍充滿著感謝。

戲裡陳靜對粉絲與對彭友態度人前人後差很大，戲外她自認對於熟識的人，私下是完全做自己，但是對不熟悉的人或在工作時，則是有禮貌以表尊重，她說：「和我熟的朋友們都知道我本身一個很大剌剌的女生呀！」，彭浩翔導演也稱讚陳靜很真實，與表演的一面差距沒有太大，但演出時又能放大其中的差距，戲好人也好。

▼《恭喜八婆》幕後八卦完整專訪。（攝影／張凱喨、吳杰澄）