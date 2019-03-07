ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

E奶波神收到監獄剪字恐嚇信　打開「滿滿都是愛」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《恭喜八婆》女主角之一陳靜和導演彭浩翔接受《星光好選喆》專訪，NG11次爆笑漏網鏡頭。（攝影／張凱喨、吳杰澄）

記者王筱筑、主播簡立喆／專訪報導

有香港性感女神稱號的29歲女星陳靜Dada，出道時因為以一支百果園飲料廣告大秀E罩杯好身材一戰成名，被封為「百果園E神」，2012年被香港鬼才導演相中演出《低俗喜劇》，豪放自然的演靜讓陳靜一舉拿下香港金像獎的最佳女配角獎，就連當年的金馬獎都一樣有被提名，證明自己不只有身材和臉蛋，還有演技。

▲▼香港演員陳靜來台《恭喜八婆》記者會。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲陳靜Dada一出道就因為好身材備受矚目。（圖／記者張一中攝）

不過就在隔年，演藝事業巔峰之際，陳靜突然在微博中表示「生活好累，人言可畏」，宣布因健康、家庭、情緒和感情問題退出娛樂圈；又在三個月後宣布回到娛樂圈，只是自此之後，陳靜不再走性感路線，直到近期新片《恭喜八婆》，她才為了恩師彭浩翔再度「撩下去」，飾演靠著性感事業線及出賣好友故事走紅的人氣網紅「大波蓮」。

▲▼《恭喜八婆》彭浩翔、梁詠琪、陳靜。（圖／華映提供）

▲甜美的外型讓陳靜在2012年時被TC Candler 選為全球最美面孔100大。（圖／《恭喜八婆》劇照）

陳靜在片中有很多忠實男性粉絲追隨，她透露現實生活裡曾遇過特別的案例，還是來自香港監獄裡的「粉絲」，她回憶道：「那時候公司收到了一封信，他們應該是不能用筆，所以他以剪雜誌方式，一個字一個字剪成一封很大很長的信，有點像恐嚇信一樣… 不過裡面滿滿是愛，寫著什麼時候看到我喜歡上我，然後還說你要等我，我出來會找你之類的…」本來陳靜打算想回信鼓勵監獄裡的粉絲，但是公司基於安全考量建議她別回信而作罷，不過她說內心至今仍充滿著感謝。

戲裡陳靜對粉絲與對彭友態度人前人後差很大，戲外她自認對於熟識的人，私下是完全做自己，但是對不熟悉的人或在工作時，則是有禮貌以表尊重，她說：「和我熟的朋友們都知道我本身一個很大剌剌的女生呀！」，彭浩翔導演也稱讚陳靜很真實，與表演的一面差距沒有太大，但演出時又能放大其中的差距，戲好人也好。

▼《恭喜八婆》幕後八卦完整專訪。（攝影／張凱喨、吳杰澄）

《倚天》演金毛獅王「全程自己翻白眼」　 徐錦江親揭17年前秘辛

推薦閱讀

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友

《還珠格格》柳紅隔21年長這樣！　剪耳上「激短髮」神逆齡

不許帶走我的ELF！　目睹歌迷被趕出場…SJ東海演唱會上狂喊：你要去哪

任容萱約會185cm帥男模！　見他「開車1個小動作」被電到害羞：好man喔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友

《還珠格格》柳紅隔21年長這樣！　剪耳上「激短髮」神逆齡

不許帶走我的ELF！　目睹歌迷被趕出場…SJ東海演唱會上狂喊：你要去哪

任容萱約會185cm帥男模！　見他「開車1個小動作」被電到害羞：好man喔

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

恭喜八婆, 陳靜, Dada, 彭浩翔, 低俗喜劇, 星光好選喆

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小嫻被瞎爆「婚變後鏟肉15kg」！　減肥2關鍵正面回應了
  2. 獨家／許維芳曝人群恐懼　「重金屬樂」找到第一次的勇敢
  3. 林心如私約「2戲劇女神」陣容超狂！　激萌小娃現身…網瘋猜：是小海豚嗎
  4. 瘋電影／當幸福提早來　那個你沒準備生出來的兒子來了
  5. 爸被黑道綁架「媽親自帶錢贖回」　瑞莎揭家世..23歲賺到3000萬
  6. E奶波神收到監獄剪字恐嚇信　打開「滿滿都是愛」
  7. 《以團之名》有台灣囝仔！李政衛街頭藝人11年：很常被人看不起
  8. 男團成員籌備專輯超過1年半　媽媽森77：生孩子早生出來了
  9. 石頭唯美求婚畫面曝光！　雪中捧花痛哭：終於可以說了，我要娶妳
  10. 林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366