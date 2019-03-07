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差點和ZICO、宋旻浩組團！韓語嘻哈入門從這2位開始聽就對了

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KKBOX韓語小編的無私推薦，為喜歡 K-POP 的你提供最新韓樂資訊..

文／Ms.哭包

嘻哈廠牌AOMG旗下的LOCO和所屬BRANDNEW MUSIC的Hanhae(韓海)，均於2019年2月7日以義務員警的身份入伍服役，入伍時分別發行新作《Hello》、《About Time》。兩人都與韓國嘻哈節目《Show Me The Money》有特別的緣分，也曾一同在DJ JUICE製作的歌曲〈Higher〉獻聲。兩人乖乖的外表，不會讓人想到他們是嘻哈的料，但他們的確在嘻哈圈都頗有名氣！

▲南韓嘻哈歌手LOCO與韓海。（圖／KKBOX提供）

▲南韓嘻哈歌手韓海（左）與LOCO。（圖／KKBOX提供）

如果想聽韓語嘻哈，卻不知從何下手，從這兩位開始聽就對了！而之後每個月小編（哭包）我都會固定和大家分享一些韓國的嘻哈歌手或製作人資訊，讓大家對韓語嘻哈音樂有更多的認識～那我們就來介紹囉！

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擁有反差萌的音源強盜-LOCO

LOCO於2012年參加韓國嘻哈節目《Show Me The Money 1》，以素人身份奪冠後，公演曲目〈See The Light (Feat. GRAY)〉成為出道曲，讓他正式以嘻哈歌手身份開始活動。隨後，透過同為弘大嘻哈社團的學長兼好友GRAY引薦，簽約嘻哈廠牌AOMG，發表〈감아 (feat.Crush)〉、〈니가 모르게 (You don't know)〉等歌曲，均橫掃各大音源榜第1名，讓LOCO迅速累積人氣並躋身音源強盜之列。

LOCO發表的作品每每呈現不同的面貌:〈RESPECT (Feat.GRAY & DJ Pumkin)〉、〈너도 (Feat.Cha Cha Malone)〉、〈Still (Feat. Crush)〉...無論是嗨歌或抒情曲風，都能完美消化。率真的歌詞、清晰的咬字與帶有旋律性的FLOW，是他的特色，因此歌曲聽起來讓人非常享受，也很耐聽。他的音樂不僅被大眾喜愛，也獲得許多音樂人的認可。嘻哈圈之外，有許多K-POP歌手爭相邀約合作，甚至許多人氣韓劇中的OST都能聽到LOCO的聲音。

身為音源榜常客的LOCO於2017年發行正規一輯《BLEACHED》，主打歌〈Too Much (Feat. DEAN)〉沒有意外地登上音源榜第1，再次印證他的人氣與實力。2018年參與綜藝節目《鍵盤上的鬣狗 (건반 위의 하이에나)》與他的理想型華莎合作《주지마 (Don’t)》，兩個音源強盜的組合，果真讓這首歌穩坐音源榜第1數週，更讓LOCO第一次登上音樂節目打歌！

LOCO原先不常參與綜藝，第一次跟著AOMG哥哥們出演《SNL KOREA 7》，就扮演維尼自黑，可愛又好笑，成為他綜藝的經典作。而在《被子外面很危險》中，LOCO大展呆萌魅力！自然不做作又有點傻哩傻氣的風格，讓許多觀眾入坑外，一起拍攝的藝人也深陷在他的魅力中。不過，別被他兩頰可愛的蘋果肌給騙，他也是有六塊肌的，看〈MOVIE SHOOT (Feat. DPR LIVE)〉MV就知道囉！

才貌兼具的暖男Rapper-Hanhae(韓海)

Hanhae最特別的經歷是曾為Block B預備成員，和宋閔浩、ZICO一起度過練習生時期，但最後被BRANDNEW MUSIC社長RHYMER簽走，成了三人組Phantom(팬텀) 的成員，並於2011年發行第一張單曲《Hole In Your Face》。不過在2015年，Hanhae發行個人首張正規專輯《365》後，漸漸以SOLO活動為主。

韓國嘻哈節目《Show Me The Money 4》的「反覆事件」，讓Hanhae開始受到關注。此後他參與節目《嘻哈民族》第1、2季，還發行過〈I Used To〉、〈EYESCREAM〉等歌曲，也為韓劇原聲帶伴唱過。為了挑戰自我，再次參加《Show Me The Money 6》，一路挺進6強，更唱出許多代表作：〈1/N〉、〈Lobby〉、〈ONE SUN〉，節目結束後《Organic Life》、〈Clip Clop〉、《About Time》相繼發行。Hanhae聲聲入耳的緊湊Rap、獨特的FLOW和清楚的歌詞傳達力，讓聽者能更加投入到他的故事中。

而在入伍前(1/27)，Hanhae舉辦首場個人演唱會《About Time》，除了帶來許多經典好歌，更搶先公開新專輯歌曲。這場演唱會別具意義，是他出道至今的總回顧，也是必須與粉絲暫別的分界點。

「反覆事件」：《Show Me The Money 4》第五集的音源任務，Hanhae忘詞卻被留下，反而是表現不差的Black Nut被淘汰，跌破眾人眼鏡，大眾不禁懷疑製作人的選擇是否恰當。後來製作人又推翻決定，讓Black Nut回來參賽，Hanhae淘汰，引發不少爭議。

另外，Hanhae平時在社群網站上傳的照片被網友稱之「男友照典範」，身高180公分的他擁有一雙大長腿，還很會穿搭，再加上開朗的笑容，迷倒一票女粉絲。(小編就是其中之一 ❤)

LOCO、Hanhae兩人乖乖牌的形象很難直接和嘻哈歌手畫等號，但大概就是這種反差感顯得更有魅力！他們的音樂比較沒有嘻哈的緊繃感，旋律性比較強，（不然套一句小編媽媽講的：「是在念經喔！」），相對適合嘻哈入門者聽。而兩人在二月初入伍時，小編只能在心裡吶喊：「歐爸，卡基馬～TT」，這煎熬的兩年只好將他們歷年發行過的歌曲不斷重播，等待回歸的那天！

大家好，我是Ms.哭包！為什麼要取這麼奇怪的名字呢？哭包這個詞是從韓文的「울보」（愛哭鬼）直翻，就是哭點很低的意思沒錯。喜歡K-POP，也很喜歡韓語嘻哈！「哭包的韓語嘻哈時間」出現是因為平時自己在搜尋一些韓國RAPPER時，中文情報實在太少，想認識卻沒管道。希望這個專欄能分享給大家認識韓國嘻哈圈，還有一起愛上韓國Hip Hop吧！


＞反差萌LOCO精選這裡聽

＞打工仔LOCO歌曲點這裡

＞暖男Rapper-Hanhae精選這裡聽

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！　 當面開罵製作人：我忍很久了

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關鍵字

LOCO, 韓海, Show Me The Money, KPOP, 日韓風

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