差點和ZICO、宋旻浩組團！韓語嘻哈入門從這2位開始聽就對了

嘻哈廠牌AOMG旗下的LOCO和所屬BRANDNEW MUSIC的Hanhae(韓海),均於2019年2月7日以義務員警的身份入伍服役,入伍時分別發行新作《Hello》、《About Time》。兩人都與韓國嘻哈節目《Show Me The Money》有特別的緣分,也曾一同在DJ JUICE製作的歌曲〈Higher〉獻聲。兩人乖乖的外表,不會讓人想到他們是嘻哈的料,但他們的確在嘻哈圈都頗有名氣!





如果想聽韓語嘻哈,卻不知從何下手,從這兩位開始聽就對了!而之後每個月小編(哭包)我都會固定和大家分享一些韓國的嘻哈歌手或製作人資訊,讓大家對韓語嘻哈音樂有更多的認識~那我們就來介紹囉!

擁有反差萌的音源強盜-LOCO

LOCO於2012年參加韓國嘻哈節目《Show Me The Money 1》,以素人身份奪冠後,公演曲目〈See The Light (Feat. GRAY)〉成為出道曲,讓他正式以嘻哈歌手身份開始活動。隨後,透過同為弘大嘻哈社團的學長兼好友GRAY引薦,簽約嘻哈廠牌AOMG,發表〈감아 (feat.Crush)〉、〈니가 모르게 (You don't know)〉等歌曲,均橫掃各大音源榜第1名,讓LOCO迅速累積人氣並躋身音源強盜之列。

LOCO發表的作品每每呈現不同的面貌:〈RESPECT (Feat.GRAY & DJ Pumkin)〉、〈너도 (Feat.Cha Cha Malone)〉、〈Still (Feat. Crush)〉...無論是嗨歌或抒情曲風,都能完美消化。率真的歌詞、清晰的咬字與帶有旋律性的FLOW,是他的特色,因此歌曲聽起來讓人非常享受,也很耐聽。他的音樂不僅被大眾喜愛,也獲得許多音樂人的認可。嘻哈圈之外,有許多K-POP歌手爭相邀約合作,甚至許多人氣韓劇中的OST都能聽到LOCO的聲音。

身為音源榜常客的LOCO於2017年發行正規一輯《BLEACHED》,主打歌〈Too Much (Feat. DEAN)〉沒有意外地登上音源榜第1,再次印證他的人氣與實力。2018年參與綜藝節目《鍵盤上的鬣狗 (건반 위의 하이에나)》與他的理想型華莎合作《주지마 (Don’t)》,兩個音源強盜的組合,果真讓這首歌穩坐音源榜第1數週,更讓LOCO第一次登上音樂節目打歌!

LOCO原先不常參與綜藝,第一次跟著AOMG哥哥們出演《SNL KOREA 7》,就扮演維尼自黑,可愛又好笑,成為他綜藝的經典作。而在《被子外面很危險》中,LOCO大展呆萌魅力!自然不做作又有點傻哩傻氣的風格,讓許多觀眾入坑外,一起拍攝的藝人也深陷在他的魅力中。不過,別被他兩頰可愛的蘋果肌給騙,他也是有六塊肌的,看〈MOVIE SHOOT (Feat. DPR LIVE)〉MV就知道囉!

才貌兼具的暖男Rapper-Hanhae(韓海)

Hanhae最特別的經歷是曾為Block B預備成員,和宋閔浩、ZICO一起度過練習生時期,但最後被BRANDNEW MUSIC社長RHYMER簽走,成了三人組Phantom(팬텀) 的成員,並於2011年發行第一張單曲《Hole In Your Face》。不過在2015年,Hanhae發行個人首張正規專輯《365》後,漸漸以SOLO活動為主。

韓國嘻哈節目《Show Me The Money 4》的「反覆事件」,讓Hanhae開始受到關注。此後他參與節目《嘻哈民族》第1、2季,還發行過〈I Used To〉、〈EYESCREAM〉等歌曲,也為韓劇原聲帶伴唱過。為了挑戰自我,再次參加《Show Me The Money 6》,一路挺進6強,更唱出許多代表作:〈1/N〉、〈Lobby〉、〈ONE SUN〉,節目結束後《Organic Life》、〈Clip Clop〉、《About Time》相繼發行。Hanhae聲聲入耳的緊湊Rap、獨特的FLOW和清楚的歌詞傳達力,讓聽者能更加投入到他的故事中。

而在入伍前(1/27),Hanhae舉辦首場個人演唱會《About Time》,除了帶來許多經典好歌,更搶先公開新專輯歌曲。這場演唱會別具意義,是他出道至今的總回顧,也是必須與粉絲暫別的分界點。

「反覆事件」:《Show Me The Money 4》第五集的音源任務,Hanhae忘詞卻被留下,反而是表現不差的Black Nut被淘汰,跌破眾人眼鏡,大眾不禁懷疑製作人的選擇是否恰當。後來製作人又推翻決定,讓Black Nut回來參賽,Hanhae淘汰,引發不少爭議。

另外,Hanhae平時在社群網站上傳的照片被網友稱之「男友照典範」,身高180公分的他擁有一雙大長腿,還很會穿搭,再加上開朗的笑容,迷倒一票女粉絲。(小編就是其中之一 ❤)

LOCO、Hanhae兩人乖乖牌的形象很難直接和嘻哈歌手畫等號,但大概就是這種反差感顯得更有魅力!他們的音樂比較沒有嘻哈的緊繃感,旋律性比較強,(不然套一句小編媽媽講的:「是在念經喔!」),相對適合嘻哈入門者聽。而兩人在二月初入伍時,小編只能在心裡吶喊:「歐爸,卡基馬~TT」,這煎熬的兩年只好將他們歷年發行過的歌曲不斷重播,等待回歸的那天!

大家好,我是Ms.哭包!為什麼要取這麼奇怪的名字呢?哭包這個詞是從韓文的「울보」(愛哭鬼)直翻,就是哭點很低的意思沒錯。喜歡K-POP,也很喜歡韓語嘻哈!「哭包的韓語嘻哈時間」出現是因為平時自己在搜尋一些韓國RAPPER時,中文情報實在太少,想認識卻沒管道。希望這個專欄能分享給大家認識韓國嘻哈圈,還有一起愛上韓國Hip Hop吧!





