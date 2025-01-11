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小孟老師／1月11日星座運勢　射手值得被溫柔對待

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：增加新的客戶
感情：嘴甜獲得信任
財運：可望回收借款
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子

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雙子座

工作：取得小道消息
感情：愛情的零距離
財運：順利賺取價差
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：魔羯

天秤座

工作：成功得成就感
感情：放下表面成見
財運：金錢敏銳度高
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：獲得公眾認可
感情：積極表現自己
財運：如既往的穩定
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：金牛

金牛座

工作：積極開發市場
感情：他喜歡每個你
財運：實現投資目標
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：處女

處女座

工作：真心展現誠意
感情：愛你而不寵愛
財運：買房支出減少
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：幽默風趣開朗
感情：珍惜現在的愛
財運：暫時休息片刻
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：水瓶

天蠍座

工作：保持清醒頭腦
感情：傳遞愛意細節
財運：穩定投入資金
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：天秤

雙魚座

工作：在乎頭銜職位
感情：珍愛每分每秒
財運：財源旺宜謹慎
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：決策很有魄力
感情：要好好愛自己
財運：資金靈活運用
幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：雙魚

獅子座

工作：大家一起公益
感情：單身者受關注
財運：調整價值觀念
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：天蠍

射手座

工作：公司狀況良好
感情：溫柔體貼關愛
財運：前輩指導規劃
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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