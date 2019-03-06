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真心換絕情！余天女兒救急閨蜜100萬　自己貸款繳車貸

記者許逸群／台北報導

余天的女兒余筱萍日前上TVBS《上班這黨事》分享錢債甘苦談。余筱萍曾因好友資金周轉不靈出借100萬，但對方沒如期歸還，害她只能私下先找銀行貸款還自己的車貸與保險，還氣到媽媽李亞萍直罵她是笨蛋。

▲《上班這黨事》。（圖／TVBS提供）

▲余筱萍自嘲一家人「常被真心換絕情」。（圖／TVBS提供）

不只余筱萍好心借錢卻害了自己，她還笑說媽媽也沒資格說她。她爆料之前爸媽也是時常好心借人錢，但有時對方還不出來，拿了一堆芭樂票或骨董字畫抵押，結果去故宮鑑定全都是假貨！余筱萍苦笑說：「我只能說我們家常常被人家真心換絕情！」

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▲《上班這黨事》。（圖／TVBS提供）

▲節目分享「錢債」經驗。（圖／TVBS提供）

同場來賓丁國琳則透露，年輕時曾借錢給朋友但沒寫借據，直到自己生孩子急需錢，卻發現這些人很難找。後來救星出現，丁國琳感激地說：「當時秦楊大哥的太太主動送了一百萬到我家。」對方還說等她有錢再慢慢還，為了這份人情，她說：「他只要開口，我絕對二話不說幫他站台或是挺他！」

▲《上班這黨事》。（圖／TVBS提供）

▲主持人陳建州與舒子晨。（圖／TVBS提供）

主持人陳建州聽完大家經驗談，表示要學會拒絕之前，或許真得先繳些學費，尤其朋友之間，「若是急難救助，只要交情夠，大家還是會想辦法。」一旁搭檔舒子晨立刻向他開口借100萬，只見陳建州淡定回「隨時都可以」，接著笑說：「因為妳也跑不掉吧！我也認識你老闆，自然有找回錢的方式。」

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