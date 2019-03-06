「月亮歌后」李珮菁吞藥輕生！　發文：我決定到另外一個世界

娛樂中心／綜合報導

「月亮歌后」李珮菁6日一早在臉書寫下「我決定到另外一個世界」嚇壞眾人，原本收到消息表是找到人了因此安心，怎料她卻在早上吞食了不明數量的鎮靜劑後被送去內湖三總急救。

▲「月亮歌后」李珮菁。（圖／資料照／記者李毓康攝）



據《中時》報導，李珮菁吞食數顆鎮靜劑後就被送去內湖三總急救，好在並沒有釀成悲劇，現在意識很清楚，生命跡象也都正常。這也讓原本因為找到人而安心的粉絲嚇了好大一跳，友人也都紛紛安慰她要往正面方向思考。

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李珮菁6日一早大約6點30分疑似在臉書寫下遺書：「親愛的朋友，好好照顧自己，我要離開你們了！所有的痛苦會結束！我先走了，我決定到另外一個世界！也許那時候就沒有痛苦！我愛你們，拜拜！」粉絲和朋友們見狀紛紛嚇壞，不過過了一陣子後該篇貼文已經消失，似乎是李珮菁已經刪文。

應曉薇辦公室午間曾對外表示，李珮菁因病及經濟等多重因素，多年來心情總是低落，今在臉書的留言引起關心她的朋友震驚，先代為轉達尋找珮菁姊的媒體、朋友，目前應曉薇已找到李珮菁，應曉薇與社會局正協助中，曉薇與李姊十分鐘前的通話，李珮菁聲音無力伴隨哭泣，目前先穩定李珮菁的情緒為主。

事實上，李珮菁13歲就參加《五燈獎》獲得冠軍，後來加盟進麗歌唱片後，1976年以一曲《我愛月亮》走紅，怎料23歲時前往醫院動脊椎手術時導致下半身癱瘓，演藝事業就此停擺，一直到1991年才復出發行新專輯《唐詩三百首》，1981年以《無限關懷》獲頒第16屆金鐘獎特別獎。

坐輪椅將近40年的時間，李珮菁去年才在節目中說：「我的神經功能恢復60％，現在站起來的時候，可以感覺到腿可以施力。」當時她還透露最大的願望是努力賺錢，到美國買400萬元的鐵鞋，讓自己能夠重新再站起來。