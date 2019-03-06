林嘉俐20年戲齡「演出病」　笑嘆：靠念經排毒　

記者李欣容／台北報導

林嘉俐近來趕拍台視八點檔《生生世世》，她在劇中飾演台灣40、50年代居住旗山的「助產士」，為了融入角色，她年前特地到旗山實地考察。林嘉俐早期都演較為激烈角色，心理影響生理，有時病痛就這麼找上門，她笑說，「這也是職業傷害啦，我現在就靠念經排毒。」

▲林嘉俐新戲飾演助產士。（圖／艾迪昇提供）

林嘉俐為了體驗過去旗山助產士的生活，對照劇本走遍當地老街、城隍廟等劇中景點，她說：「因為一開始就拿到40集劇本，光看不過癮，很想為了角色再做一點準備，乾脆到現場體驗比較快。」

請繼續往下閱讀...

或許有人會認為她在做白工，但林嘉俐不這麼想，「我實際走過，感受當地，都是一種累積，譬如我在劇中講到『我要去橋頭』，我腦中立刻浮現出距離感，以及相對應的情緒與生理準備。」

▲林嘉俐過去角色性格都較為激烈。（圖／艾迪昇提供）

她拍戲多年，多次入圍金鐘獎，演技不在話下，這回在《生生世世》中和其他硬底子演員過招，難免碰上笑場，所幸她自有解套方案。

有次她和後輩演員對戲，對方腦筋突然打結，頻頻念錯台詞，其他鏡頭外演員早已笑翻，偏偏這時鏡頭拍到林嘉俐，她只能先憋住笑意，等時機到了再釋放出來，「就是把笑場當成真的戲中人在笑。」

▲林嘉俐（右）、林雨宣（左）合作新戲。（圖／翻攝自林嘉俐臉書）

林嘉俐多年演出經驗，鮮少有走不出角色的狀況，但她認為情緒是有記憶的，「有時候疾病就會趁機入侵，特別是10年前，那時接演的戲劇張力太強，生理上出現不少病痛，現在回想起來也是一種職業傷害。」所幸她隨後在宗教上找到寄託，讓演戲時的情緒可以快速排解。