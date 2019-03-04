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周潔瓊公司剛否認伴遊　王思聰「開2100萬勞斯萊斯」親自接機照曝光！

記者李湘文／綜合報導

南韓女團「PRISTIN」成員周潔瓊出身於大陸浙江，近期積極在家鄉發展個人事業，卻被微博網友瘋傳「日本伴遊王思聰」，引發熱議。雖然經紀公司強硬否認，但陸媒4日又曝光幾張照片，疑似王思聰親自開勞斯萊斯到機場接周潔瓊，使得2人關係再度成為焦點。

▲疑似王思聰在機場接周潔瓊。（圖／翻攝自微博／周潔瓊_OFFICIAL）

▲周潔瓊。（圖／翻攝自微博／周潔瓊_OFFICIAL）

周潔瓊在2日被《視覺中國》目擊現身上海機場，獨自背著2個背包，沒有用口罩或鴨舌帽遮掩臉孔，一路帶著甜美笑容、大方跟來接機的粉絲打招呼，之後坐上一台勞斯萊斯Cullinan離開。開車的男子身穿白色外套，戴著鴨舌帽和黑色口罩，並未在鏡頭前露出正臉。

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▲疑似王思聰在機場接周潔瓊。（圖／CFP）

▲疑似王思聰在機場接周潔瓊。（圖／CFP）

▲疑似王思聰在機場接周潔瓊。（圖／CFP）

照片曝光後，不少網友認為開車男子就是王思聰，還有人拿出當天拍到的照片，指認他穿著那身衣服出現在上海機場；此外，王思聰身為勞斯萊斯忠實粉絲，在2018年確實曾購入一台Cullinan，該款車型在台灣上市時要價2188萬，在大陸也屬於路上極少見的車款。

▲疑似王思聰在機場接周潔瓊。（圖／翻攝自微博）

▲網友聲稱王思聰當天確實現身機場，身上穿的衣服也跟接周潔瓊的男人一樣。（圖／翻攝自微博）

對此，部分網友質疑周潔瓊之前在說謊；但也有粉絲認為照片裡的人無法證實就是王思聰，何況就算真的搭了同一台車，也不代表2人有什麼不好的關係。至於先前傳出2人同遊日本，周潔瓊經紀公司星燦盛世在3日強硬否認，強調網路上的消息是不實內容，將對繼續傳播謠言的人追究法律責任。

▲星燦盛世對周潔瓊事件聲明。（圖／翻攝自微博／星燦盛世）

▲星燦盛世在3日發表的聲明。（圖／翻攝自微博／星燦盛世）

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