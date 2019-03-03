高圓圓臉腫限上半身入鏡！　網瘋猜「肯定是懷上了」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星高圓圓和趙又廷結婚後，選擇淡出娛樂圈重心放在家庭，每次露臉總掀起陸網轟動。她3日出現在宣傳影片中，和粉絲相約9月再見，不過坐在沙發上，只有上半身入鏡，意外引發粉絲聯想「肯定是懷上了！」

▲高圓圓女神形象深植人心，人氣絲毫不減。（圖／翻攝自微博／高圓圓工作室）

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高圓圓為品牌宣傳9月時裝周，和之前在紀錄片的模樣相比，臉蛋略顯豐腴，並留著黑色的中長髮。她淡妝入鏡、笑容清新，不過全程坐在沙發上，後製畫面遮住肚子，令網友瘋狂推測「看面相和衣服線條肯定是懷上了，祝福女神」、「有點孕相」、「感覺跟之前不太一樣。」

▲▼高圓圓拍影片只露上半身，臉蛋豐腴許多，甚至被陸媒喊臉腫了。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲網友瘋猜高圓圓「肯定是懷上了！」（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）



曾說「活在愛情中」的高圓圓，和趙又廷婚後恩愛，日前現身機場，小倆口同穿黑色系休閒服，靠在一起有說有笑，畫面閃瞎眾人。她婚後家庭為重，2018年推出短片剖析內心世界，坦言最困擾的事，就是被問怎麼還不生小孩，「這個就變成了一個好像是我的……錯，或者說是我沒有做對的一件事。」她認為是自己被大眾定義的形象有關，「也許是社會大眾對某一類型，女性形象的一種期許和期待吧。」

▲趙又廷、高圓圓1月現身北京機場，有說有笑相當甜蜜。（圖／CFP）