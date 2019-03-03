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雷／禾浩辰「這招」撩到安心亞！　邵翔慘變史上最苦情男二

記者李欣容／台北報導

安心亞和禾浩辰在《你有念大學嗎？》飾演的常可艾、陽子浩終於吻上了，但也激起小剛（邵翔 飾）醋意，他不斷說服自己只把安心亞當妹妹，姜董（龍劭華 飾）提醒他，「不要因為自己的過去，就覺得配不上別人。」暖男律師，似乎有一段悲傷的身世。

▲▼ 《你有念大學嗎？》安心亞、禾浩辰 。（圖／翻攝自台視）

▲安心亞笑禾浩辰劇中是初吻 。（圖／翻攝自台視）

陽子浩的媽媽看到他們接吻的新聞，找上門來，質問常可艾那個吻是怎麼回事，常可艾發誓，要是愛上陽子浩就離開華麗百貨，陽子浩聽到了很生氣，要她把話收回，兩人吵來吵去。

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▲▼ 《你有念大學嗎？》安心亞、禾浩辰 。（圖／翻攝自台視）

▲禾浩辰要安心亞一起去別墅慶功 。（圖／翻攝自台視）

這時姜董打來約簽約，邀請所有人到他的別墅玩，常可艾不願意去，陽子浩命令她去，兩個人又開始吵，但因爲聽說小剛要去，可艾去了，簡貞怡（吳品潔 飾）當然也搶著要去。

姜董挖人，陽子浩為了留下常可艾，脫口而出，「她是我的...機要秘書。」還立刻幫她升職加薪，常可艾也選擇留下，因為陽子浩在她最困難的時候對她伸出援手，讓場邊人聽得熱淚盈眶，但也有觀眾替小剛叫屈，「明明最不求回報的是剛哥啊」、「小剛os，我以前幫妳多久」、「剛哥的心碎了」。

▲▼ 《你有念大學嗎？》安心亞、禾浩辰 。（圖／翻攝自台視）

▲▼ 邵翔在劇中堪稱苦情男二。（圖／翻攝自台視）

▲▼ 《你有念大學嗎？》安心亞、禾浩辰 。（圖／翻攝自台視）

▲▼ 《你有念大學嗎？》安心亞、禾浩辰 。（圖／翻攝自台視）

小剛接到雯雯（汪沛㼆 飾）電話，得知虎爺（龍天翔 飾）又到市場鬧，小剛回去處理卻上演全武行，雯雯捨不得，告訴小剛要勇敢說出愛。

▲▼ 安心亞被禾浩辰牽著 。（圖／翻攝自Vdol）

▲安心亞被禾浩辰牽著 。（圖／翻攝自Vdol）

此時的常可艾一行人跑去夜遊，陽子浩一把牽起因為看到蛇嚇壞的小艾，這樣還不夠，陽子浩還把小艾的手放進自己口袋，撩妹技術爆棚，網友紛紛讚，「子浩很會趁機撩嘛」、「衣服很貴不要拉，直接牽手」、「突然霸氣總裁是怎樣啦」，預告中他終於跟安心亞告白，讓觀眾期待下一集。

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安心亞, 禾浩辰, 你有念大學嗎, 邵翔

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