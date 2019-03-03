快訊／「閃靈」吉他手小黑結婚了！　女友甜秀婚戒曝喜訊

記者傅家妤／綜合報導

「閃靈樂團」吉他手小黑結婚了！「閃靈樂團」3日在官方粉絲團上宣布喜訊：「有些歌迷已經知道：小黑結婚啦！」還附上小黑與女友的合照，女方大方秀出手上的戒指，小倆口緊緊相依的畫面非常有愛。

▲「閃靈樂團」吉他手小黑結婚 。（圖／翻攝自Facebook／閃靈樂團）

畫面中，小黑在藍天白雲下，親吻老婆髮絲，女方對著鏡頭開心地秀出手上的婚戒，戒指設計雖然非常樸素，但兩人緊緊相依的甜蜜神情，早已讓甜蜜的粉紅泡泡滿出螢幕，讓人羨慕。「閃靈樂團」粉絲團不僅代為公開喜訊，還在發文中笑虧小黑是因為沉醉在新婚的甜蜜中，「所以最近在台上氣勢+1000000！」讓人笑翻。

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▲小黑去年12月求婚成功 。（圖／翻攝自IG／小黑）

不少粉絲看到喜訊後，也紛紛在底下留言送上祝福，「希望你們永遠幸福」、「終於輪到你了，恭喜小黑」，掀起不少熱議。事實上，小黑是在2018年12月向女友求婚，當時他就曾在IG上曬出牽手照，開心宣布求婚成功：「She says yes！」女友當時也在個人IG上表示，該趟旅行是自己生命中最難忘的旅程，還喊話：「為我們的未來喝彩！」

▲小黑與女友決定步入婚姻，他正式升格為人夫 。（圖／翻攝自IG／Sharon）

▲閃靈樂團發文 。（圖／翻攝自Facebook／閃靈樂團）