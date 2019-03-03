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獨家／簡廷芮唱一半⋯　「小安衝上台」Dears合體了！

記者關韶文／台北報導

藝人簡廷芮自掏腰包10萬舉辦生日會，3日下午在河岸留言開唱，親自打點活動大小事，邀請了簡廷倪（妹妹）、魏嘉瑩、展榮、小安擔任嘉賓。值得一提的是，小安為了和簡廷芮同台，這次特別從日本飛回來，昔日女團Dears再次聚首，也圓了歌迷心願。

▲▼展榮出席簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲▼展榮自備大字報和簡廷芮合唱。（圖／記者張一中攝）

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▲▼展榮出席簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

簡廷芮歡慶26歲生日，第一個想法就是想找小安，簡廷芮受訪時表示，「一年都沒有合體了，如果她可以來的話，對歌迷也是很大的福利，但是沒想到一開始被拒絕，後來我就找展榮。」

▲▼簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲▼簡廷芮舉辦生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲▼簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

簡廷芮坦言，自己本來抱沒有抱著希望在問，想說這群人這麼忙，沒想到展榮一口答應，展榮送上草莓蛋糕笑說，「你沒發現我今天的穿著，是複製李玉璽嗎？」簡廷芮傻笑，表示完全沒有發現，兩人接著合唱《稻香》，展榮拿出超大大字報笑翻全場。

▲▼魏嘉瑩出席簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲▼魏佳瑩、簡廷倪擔任簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲▼簡廷倪出席簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

值得一提的是，在音樂會開始前幾週，小安學校活動提早結束，從日本特別提前飛回台灣，簡廷芮開心不已，「雖然中間我們有私下見面，但我們很久沒有一起合唱了，至少超過一年了！所以我很希望她可以來，滿期待的。」

音樂會最後，簡廷芮演唱團體出道歌曲《My Dears》，小安驚喜登台，兩人再次合唱出道曲，成功勾起歌迷集體回憶，小安開心向歌迷打招呼，「差不多一年沒有唱歌、沒有看到大家，聽到那聲音真的是小時候的聲音。」

▲▼小安出席簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲▼小安、簡廷芮合體，勾起歌迷集體回憶。（圖／記者張一中攝）

▲▼小安出席簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

簡廷芮開心表示，「我們第一次在練團的時候，整個回憶湧上來，隔了幾年我們一起回到這個舞台合唱，今天很開心。」場面相當溫馨，Dears成功合體，也讓簡廷芮的26歲生日會畫下完滿句點。

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簡廷芮, dears, 安婕希

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