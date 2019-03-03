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文慧如唱完《漂向北方》　黃明志寄demo「合唱新歌了！」

記者關韶文／台北報導

黃明志推出最新對唱男女情歌《不想放開》，邀來華研新人、來自星馬地區的歌手文慧如合作，談起合作契機，他直言是因為文慧如翻唱《漂向北方》爆紅而注目，影片在網路點閱率多達5000萬次，後來他主動在新加坡約見面吃宵夜認識，也陸續邀請擔任演唱會嘉賓合唱。

回憶合作前，黃明志把Demo寄給了文慧如試聽，完全與她是餐廳駐唱歌手出生的背景呼應，相當感同身受下答應這次合作。兩人合作過程順利，唯獨拍攝ＭＶ在中午頂著36度高溫耍酷走路，他直呼「還穿著厚外套，快要中暑了」。

▲▼黃明志,文慧如。（圖／亞洲通文創提供）

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▲▼黃明志合作文慧如。（圖／亞洲通文創提供）

▲▼黃明志,文慧如。（圖／亞洲通文創提供）

呼應歌曲，被問及現階段最不想放開的事？他回應「當然是音樂和電影。我已經堅持了那麼多年，中間經歷了許多不開心的事情，現在好不容易看到一點曙光，所以一定不會輕易放開」。

黃明志身為量產型歌手，一年創作超過30首歌，每首歌曲都動輒千萬點擊，被問到如何運用時間，他則說，「音樂製作、創作、ＭＶ，網路影片的事情都需要我親自處理，而且商業演出也占據了我很多時間。其實我平均一天睡覺不到四個小時，檢討一直漏掉分配吃飯和睡覺的部分。如果你唱的寫的只是很敷衍或者和你的內心背道而馳的東西，大家也會很明顯感受到，這樣的作品自然不會有共鳴。」

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