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雷／《艾蜜麗》結局評價一面倒！　網噴淚：梗埋好深

記者李欣容／台北報導

《艾蜜麗的五件事》今（2日）完結篇，原來小艾（鍾瑶 飾）早就知道竇儒（林子閎 飾）腦子裡有血塊，請孫競明（王家梁 飾）陪她演場戲，讓他假扮她的男友，為的就是讓竇儒放心去治療。

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》結局，鍾瑶 。（圖／翻攝自台視）

▲▼艾蜜麗的「五件事」是鍾瑶自己寫的 。（圖／翻攝自台視）

吳姿瑩（臧芮軒 飾）告訴竇儒真相，不僅是高中時期，在他生病時照顧他一晚上的是小艾，就連圍巾也是小艾織的，竇儒衝到小艾家，卻突然想到他腦子裡的血塊，又打退堂鼓。

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▲▼ 《艾蜜麗的五件事》結局，鍾瑶 。（圖／翻攝自台視）

小艾在竇儒離開後的九個月，離職、開咖啡廳，認真當個實習律師，都是為了要讓他安心，某天小艾在咖啡廳遇到高中同學大頭（大飛 飾），大頭給她看了去年同學會，她喝醉時的影片。

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》結局，鍾瑶 。（圖／翻攝自台視）

原來「五件事」做自己、復合、揮別、回家、倒轉，是她喝醉時自己寫的，還塞進大頭手裡的酒瓶丟到海裡。不少網友看到這都傻眼，在PTT上留言「哇靠，梗埋好深」、「瓶瓶深藏不漏」、「原來瓶瓶是自己搞的」。

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》最終回 。（圖／翻攝自台視）

▲▼王家梁不但假扮男友，還鼓勵鍾瑶勇敢追愛，堪稱本劇最暖 。（圖／翻攝自台視）

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》最終回 。（圖／翻攝自台視）

小艾也終於發現，「倒轉」的意義是希望自己能回到高中時期，把握和竇儒之間的愛，也在孫競明的鼓勵下，她勇敢的完成了自己的終極任務，原來當年竇儒送給她三張圖片「牆壁、眼睛、膝蓋」，代表著我愛你（英文），兩人重回高中校園，一一解開誤會，找回遲到十年的愛。

▲▼《艾蜜麗的五件事》完結篇 。（圖／翻攝自台視）

這樣的結局，不只是甜蜜撒糖，還有瓶中信主人埋下的伏筆，也替戲劇增添了點可看度，加上王家梁飾演的孫競明實在太暖，許多觀眾都給好評，「完結了，結局收的還算不錯」、「沒有開黑特讚讚」、「好愛這部」、「結局棒，每對都不錯」。

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鍾瑶, 林子閎, 臧芮軒, 王家梁, 艾蜜麗的五件事

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