孫生黑歷史又被掀忍一天坦言「很受傷」：我好像笨蛋！

記者林彥君／台北報導



「反骨男孩」孫生無厘頭的風格，讓他在網路上圈粉，孫生在螢光幕前搞笑，不避諱調侃自己的「黑歷史」，一派輕鬆的說出自己的過去，沒想到「百人斬」的往事再被翻出，孫生忍了一天回應《ETtoday星光雲》：「氣到有春（台語：剩餘的意思），我真的很受傷，我好像笨蛋。」

▲孫生坦言心情低落。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

孫生因「不一般」的家庭背景，從小沒有人教導，靠著里長、教會和高中同學阿瑋的幫助，讓他堅信「人性本善」，一直到出社會，他仍是這樣相信著。

和孫生講話，有問必答，孫生把每一位和他說話的人當成朋友，在他身上，看不到「防備心」，孫生自認真誠待人，同樣也能得到善意的反饋，面對自己不堪的行為，不時還會自嘲，讓身邊的人笑一笑，看到過去的新聞再次成為話題，坦言非常難過、生氣。

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▲孫生因搞笑性格接下主持棒。（圖／記者季相儒攝）

難過時，孫生會趁洗澡時，反省一天中發生的事，或著回想更久以前的往事，「自我省思、改變 ，明天又是新的一天，保持樂觀的態度，繼續帶給大家開心。」孫生引述蘇格拉底的話語：「未經審視的人生，是不值得活。」

▲孫生私下和螢光幕前一樣搞怪、搞笑。（圖／記者湯興漢攝）

孫生是個生活白痴，自認是一個不懂事的人，做人處事都是「自學」，進演藝圈後，受利菁提攜，利菁就像他的媽媽，連最簡單的生活禮儀都耐心教導。在這之前，孫生就是一個活在動漫世界的人，他舉例自己看《火影忍者》電影版卡通，會因為「鳴人」沒有家人，看到劇情中「鳴人」擁有家人而落淚，孫生把自己投射在動漫中，從中得到正面能量。

▲孫生和利菁感情深厚（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

▲孫生在限時動態中，表示心情受影響。（圖／翻攝自Facebook／孫生）