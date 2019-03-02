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木村拓哉出門逛街「遇到梁朝偉」　兩大男神隔11年世紀同框！

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星木村拓哉出門逛街，意外遇到梁朝偉！他2日曬出同框照，帶給大批粉絲驚喜，兩大男神因王家衛電影《2046》結緣，2008年為了宣傳電影《赤壁》，也在日綜《SMAPXSMAP》再相聚，相隔11年又重逢，更令網友激動喊「世紀同框！」

▲▼木村拓哉出門逛街遇到梁朝偉。（圖／翻攝自微博／木村拓哉、CFP） 

▲木村拓哉出門逛街遇到梁朝偉。（圖／翻攝自微博／木村拓哉、CFP）

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木村拓哉最近感冒休養中，2日透露身體好轉復活了，去逛街偶然重逢影帝梁朝偉，直呼是「最棒的驚喜！」兩人坐在黑色皮沙發，他身穿深色上衣搭牛仔褲，頭戴毛帽，靠著對方擺出O字嘴誇張POSE；梁朝偉則是穿皮外套休閒褲，露出招牌微笑。

▲▼木村拓哉出門逛街遇到梁朝偉。（圖／翻攝自微博／木村拓哉）

▲木村拓哉和梁朝偉難得重逢。（圖／翻攝自微博／木村拓哉）

▲▼木村拓哉出門逛街遇到梁朝偉。（圖／翻攝自微博／木村拓哉）

▲木村拓哉和梁朝偉曾合作王家衛電影《2046》。（圖／翻攝自微博／木村拓哉）

電影《2046》是木村拓哉首度接拍的海外作品，雖然評價兩極，和梁朝偉、王菲、章子怡、金城武、劉嘉玲、張震等人因戲相識，也打開亞洲影壇的人脈。該片上映至今已經15年，兩大男神笑咪咪合照，被形容是世紀同框，粉絲也興奮回應「好好聚聚」、「遇見梁朝偉厲害了」、「神仙同框」、「看來梁朝偉沒少在日本逛街」、「這才是真正的神仙偶遇！」

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