《創造營》4導師名單公開！　「平均年齡」網傻了…最小的是他

記者陳芊秀／綜合報導

大陸選秀節目《創造營2019》是《創造101》第2季，繼推出女團出道之後，現在要推選男團，3日公開4位導師的名單，被稱讚是近年偶像選秀節目中，陣容最為強大的組合！

▲《創造營2019》4位導師名單公開，郭富城和蘇有朋被網友猜中。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

《創造營》4位導師包括香港天王郭富城，小虎隊出身的蘇有朋，L.A. Boyz黃立行，以及創作歌手胡彥斌。且導師群沒有女性，年紀最長是53歲的郭富城，年紀最小是35歲的胡彥斌，平均年齡45歲，引起網友笑虧「平均年齡是胡彥斌拉低的！」

請繼續往下閱讀...

▲黃立行難得上選秀節目，年紀最小是胡彥斌。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

現年45歲的蘇有朋從偶像變演員，憑《還珠格格》走紅兩岸三地，隨後演而優則導，執導《左耳》、《嫌疑犯X的獻身》大獲好評。而他的導演處女作《左耳》，起用新人歐豪、楊洋、馬思純、陳都靈等人，現在都是影壇紅人，這次轉換身分當起選秀節目導師，特地刮去鬍子，帥氣五官顯得年輕，被粉絲狂讚逆生長。

▲蘇有朋刮去鬍子，外型逆生長。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

從《偶像練習生》、《創造101》到《青春有你》、《以團之名》和《創造營2019》，除了新人在競爭中出道，導師陣容也是一大看點。有網友整理5選秀節目的發起人及導師名單，以出道資歷來看，《創造營》5人出道時間加起來就超過100年，也讓觀眾信賴度提升不少，網友激動留言「期待不一樣的風格」、「4個班主任已經很有看點了！」

▲《創造營2019》發起人是迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲網友整理選秀導師出道經歷，《創造營》5人破100年。（圖／翻攝自微博）