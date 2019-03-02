ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《創造營》4導師名單公開！　「平均年齡」網傻了…最小的是他

記者陳芊秀／綜合報導

大陸選秀節目《創造營2019》是《創造101》第2季，繼推出女團出道之後，現在要推選男團，3日公開4位導師的名單，被稱讚是近年偶像選秀節目中，陣容最為強大的組合！

▲▼《創造營2019》4位導師名單公開。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

▲《創造營2019》4位導師名單公開，郭富城和蘇有朋被網友猜中。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

《創造營》4位導師包括香港天王郭富城，小虎隊出身的蘇有朋，L.A. Boyz黃立行，以及創作歌手胡彥斌。且導師群沒有女性，年紀最長是53歲的郭富城，年紀最小是35歲的胡彥斌，平均年齡45歲，引起網友笑虧「平均年齡是胡彥斌拉低的！」

請繼續往下閱讀...

▲▼《創造營2019》4位導師名單公開。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

▲黃立行難得上選秀節目，年紀最小是胡彥斌。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

現年45歲的蘇有朋從偶像變演員，憑《還珠格格》走紅兩岸三地，隨後演而優則導，執導《左耳》、《嫌疑犯X的獻身》大獲好評。而他的導演處女作《左耳》，起用新人歐豪、楊洋、馬思純、陳都靈等人，現在都是影壇紅人，這次轉換身分當起選秀節目導師，特地刮去鬍子，帥氣五官顯得年輕，被粉絲狂讚逆生長。

▲▼《創造營2019》4位導師名單公開。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

▲蘇有朋刮去鬍子，外型逆生長。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

從《偶像練習生》、《創造101》到《青春有你》、《以團之名》和《創造營2019》，除了新人在競爭中出道，導師陣容也是一大看點。有網友整理5選秀節目的發起人及導師名單，以出道資歷來看，《創造營》5人出道時間加起來就超過100年，也讓觀眾信賴度提升不少，網友激動留言「期待不一樣的風格」、「4個班主任已經很有看點了！」

▲《創造營2019》導師曝光。（圖／翻攝自微博）

▲《創造營2019》發起人是迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲▼《創造營2019》4位導師名單公開。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻音樂）

▲網友整理選秀導師出道經歷，《創造營》5人破100年。（圖／翻攝自微博）

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

直擊／魔力紅高雄開唱　上台前「蔡依林歌聲出現」5萬人嗨翻

6歲許老三「捲髮新造型」曝光！　小S老公幫拍照…鏡面反射嘴角失守

獨家／「大咖韓星」在饒河夜市　素顏喝珍奶⋯走出店家悲劇了

穿低腰母女裝「Grace臉超臭」！　媽曝背後原因：真的回不去了

阿祖的乾媽是慈禧太后！男星「超狂家世背景」曝光　出道就開賓士

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

直擊／魔力紅高雄開唱　上台前「蔡依林歌聲出現」5萬人嗨翻

6歲許老三「捲髮新造型」曝光！　小S老公幫拍照…鏡面反射嘴角失守

獨家／「大咖韓星」在饒河夜市　素顏喝珍奶⋯走出店家悲劇了

穿低腰母女裝「Grace臉超臭」！　媽曝背後原因：真的回不去了

阿祖的乾媽是慈禧太后！男星「超狂家世背景」曝光　出道就開賓士

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

創造營2019, 創造營

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓
  2. 回憶殺！《孟漢娜》強納斯兄弟拆夥6年重組　全當人夫帶老婆入鏡
  3. 木村拓哉出門逛街「遇到梁朝偉」　兩大男神隔11年世紀同框！
  4. 強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」
  5. 《創造營》4導師名單公開！　「平均年齡」網傻了…最小的是他
  6. 男友爆偷吃女助理　「陸第一美胸」女星街頭痛哭！大吵畫面曝光
  7. 盧廣仲傳訊約早餐！　李友廷懊悔「發生意外」講完全笑了
  8. 《角頭3》沒他的份！鄒兆龍認了：是我上一部表現不夠好
  9. 《聲林》7戰友全到！李友廷預告「晚上和林孟辰RAP新歌」
  10. 金南佶《熱血祭司》出意外！　「肋骨骨折送醫」中斷拍攝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366